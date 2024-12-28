المشدد 15سنة لعاطل متهم بقتل جاره في مشاجرة بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15سنة لعاطل بتهمة قتل جاره لخلافات الجيرة بينهما في منطقة السلام.



وكان قسم شرطة السلام تلقي إخطارا من أحدي المستشفيات يفيد بوصول عامل متوفي اثر مشاجرة بين طرفين.

وبانتقال قوات الأمن تبين نشوب مشاجرة بين عاطل وعامل بسبب خلافات الجيرة وعلي أثرها أخرج المتهم سلاح أبيض وسدد عدة طعنات للمجني عليه واسقطه غارقا في دمائه وتركه ولاذ بالفرار.



وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليه وتبين ان له معلومات جنائية.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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