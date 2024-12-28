السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

ترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب لتنفيذ عقوبة حبسه شهرين

حمو بيكا
حمو بيكا

 تسلم مسئولي سجن برج العرب، مؤدي المهرجانات حمو بيكا من قوات شرطة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالحبس شهرين في قضية إقامته حفل غنائي بدون ترخيص فى عام 2018 بمنطقة البيطاش. 

وكانت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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سجن برج العرب أمن الإسكندرية حفل غنائي الدخيلة

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