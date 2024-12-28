ترحيل حمو بيكا إلى سجن برج العرب لتنفيذ عقوبة حبسه شهرين

تسلم مسئولي سجن برج العرب، مؤدي المهرجانات حمو بيكا من قوات شرطة ترحيلات مديرية أمن الإسكندرية، لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده بالحبس شهرين في قضية إقامته حفل غنائي بدون ترخيص فى عام 2018 بمنطقة البيطاش.

وكانت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، قررت حبس مؤدي المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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