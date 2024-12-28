السبت 28 ديسمبر 2024
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حوادث

الداخلية تنظم زيارة لوفد مفوضية حقوق السجناء بالبحرين لمجمع إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

الداخلية تنظم زيارة
الداخلية تنظم زيارة لوفد من مفوضية حقوق السجناء بدولة البحري

استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفد من الأمانة العامة للتظلمات بمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بوزارة العدل بدولة البحرين بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان. 
  
وبدأت فعاليات الزيارة بعرض شرح توضيحى لماكيت مجسم للمجمع ومكوناته والتقاط صور تذكارية.

كما قام الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الإصلاح والتأهيل شملت المركز الطبى والذى يعد فريدًا ومتميزًا بتجهيزاته الطبية المتنوعة من معدات وأجهزة طبية كما أنه يشمل كافة التخصصات لتوفير رعاية طبية فائقة للنزلاء.
 

 كما تفقد الوفد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

كما تضمنت الزيارة جولة مفتوحة بمزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والزراعى والتى توفر إحتياجات النزلاء الغذائية محققة الإكتفاء الذاتى لمراكز الإصلاح والتأهيل.

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 واختتمت الزيارة بالتوجه إلى قاعة الإحتفالات ومشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية "نزلاء ونزيلات".

وفى نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة إدماجهم فى المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

يأتى ذلك إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان وإستمرارًا فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

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