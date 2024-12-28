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حوادث

الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي 25 يناير المقبل

الداعية عبد الله
الداعية عبد الله رشدي

 قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بتأجيل الحكم على طبيب النساء والتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشد 25 يناير المقبل .

 

الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال

 وكانت النيابة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.

تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلًا عن الداعية عبد الله رشدي، ضد مسؤولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.

 

وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.

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التجمع الخامس أقوال شهود الإثبات الداعية عبد الله رشدي القاهرة الجديدة جنح القاهرة الجديدة

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