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الشرقية تختتم حملة "مشوار الألف الذهبية" بتنظيم خدمات صحية لـ99 ألف سيدة

صحة الشرقية:اختتام
صحة الشرقية:اختتام فعاليات مشوارالألف الذهبيةيبدأ بخطوة

اختتمت الفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، والمشاركة في فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، بتقديم الخدمة لعدد ٩٩٠٠٢ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٥٩٤٣٦ سيدة 

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 ٥٩٦٤ سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن ذلك بالمرحلة الثانية بتقديم الخدمة في يومها الخامس والأخير لعدد ١٠٨٠٦ سيدة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٥٩٦٤ سيدة، ليصل إجمالي عدد المنتفعات في المرحلة الثانية ٥٣٧٣٥ سيدة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٣١٨٧٧ منتفعة، 

تقديم الخدمة إلى ٤٥٢٦٧سيدة 

بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية بالمرحلة الأولى لعدد ٤٥٢٦٧ منتفعة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة بها ٢٧٥٥٩ سيدة، هذا بجانب تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة

ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمحافظة الشرقية، يوم الأحد قبل الماضي تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

الدكتور هانى جميعة وكيل الوزارة بالشرقية 

وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وإشراف الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

 

تخصصات الباطنة العامة والأطفال 

اضاف عبدالفتاح ان  الدكتور هاني جميعة أكد ان  حملة مشوار الألف الذهبية.يبدأ بخطوة والتي تم تنفيذها خلال الفترة من ١٥ سبتمبر حتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ على مرحلتين، شملت خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، مشيرًا إلى أنه وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية "CDC"، يعد تنظيم الأسرة 

 

الدكتورة عايدة عطية 

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة استهدفت تقديم هذه الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلتين، من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، ومن خلال الفرق الطبية المنتشرة بالعيادات المتنقلة، لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة، 

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تنفيذ ندوات إعلامية وتوعوية وتثقيفية 

وذلك بمشاركة فرق طبية على جميع أعمال الحملة، من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بجانب تنفيذ ندوات إعلامية توعوية وتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

 

 

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