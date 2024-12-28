ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45484 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45 ألفا و484 قتيلا إلى جانب 108 آلاف و90 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها: "ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة ووصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف بيان الصحة الفلسطينية أنه في "اليوم الـ 449 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وقتلت عائلة كاملة مكونة من 9 فلسطينيين معظمهم نساء وأطفال وجرح وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

أهالي غزة يعيشون ظروفا صعبة للغاية

ومن جهة أخرى قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ليلة قاسية مرت على المرضى والمصابين الذين تم إجلاؤهم قسرا إلى المستشفى الإندونيسي بعد تدمير مسشتفى كمال عدوان في مخيم جباليا.

وقالت الوزارة إن هؤلاء يعيشون وضعا مزريا وصعبا للغاية، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا غطاء ولا طعام ولا مستلزمات، محذرة من بدء العد التنازلي لفقدان حياتهم في ظل احتجاز الاحتلال لمعظم الكادر الصحي حتى لا يلتحقوا بالمرضى في المستشفى الإندونيسي.

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