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خارج الحدود

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدتي يارون وميس الجبل بجنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عمليات تفجير لعدد من المنازل في بلدة يارون وميس الجبل بجنوب لبنان.

إسرائيل تواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني

وبالأمس الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر عسكرية، أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبقى في لبنان أكثر من 60 يوما خلافا لما هو متفق عليه.

وفي وقت سابق، ندد وزير الزراعة في  الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن، بالاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان.

وقال الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الأراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

 لبنان يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية وقف الاعتداءات الاسرائيلية

وطالب "المجتمع الدولي و اليونيفيل بتحمل مسئولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا. 
 

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إسرائيل لبنان جيش الاحتلال جنوب لبنان

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