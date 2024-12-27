مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين في الفيوم

لقى شخصين مصرعهما وأصيب اثنين آخرين في حادثين متفرقين في الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى المستشفيات القريبة من موقع كل حادث، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفيات لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن الفيوم بالحادثين

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارين متفرقين، من كل من مأمور مركز الفيوم، ومأمور مركز ابشواي، مفادهما وجود حوادث سير في نطاق كل مركز، ووجود متوفين ومصابين، وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفيات القريبة تحت تصرف النيابة العامة.

دهس فتاة تحت عجلات سيارة مسرعة

فقد لقيت فتاة مصرعها دهسًا، أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق قرية السنباط، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ " فرح.ع.ح " 19 سنة مقيم بقرية السنباط، لقيت مصرعها، بعد أن صدمتها سيارة ملاكي بسرعة جنونية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة، وألقى القبض على الشاب، قائد السيارة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة وندبت خبير فني لمعرفة أسباب الحادث.

انقلاب دراجة بخارية علي طريق الشواي

كما لقى شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم إبشواي السياحي، اتجاه الفيوم، بدائرة قسم شرطة أبشواي، وتم نقل الجثة، وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالانتقال تبين انقلاب دراجة بخارية، ووفاة قائد الدراجة " محمد.ع " 22عاما وإصابة اثنين كانا في رفقة قائد الدراجة، وتم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى أبشواى المركزى.

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة، التي صرحت بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتداب خبير لمعرفة أسباب الحادث، وتولت التحقيق.

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