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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الخميس، وتراوحت  أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة، ما بين 82 و87 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

 كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر ما بين 90 جنيها، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 جنيها و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110 جنيهات و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 115 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 130 و140 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  175 و180 جنيها وفي السوبر ماركت 190 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 130 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 178 جنيها، كيلو حمام كداب 130 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه إستربس صوبع 178 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 178 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 178 جنيها، كيلو الاجنحة 65 جنيها، كيلو الهياكل 47 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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