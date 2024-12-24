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ضبط طبيب مزيف يدير مركز علاج طبيعي في الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم، حملة على المراكز الطبية والعيادات الخاصة، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، ومأمور مركز شرطة طامية، وهيئة الدواء  المصرية، للتفتيش بهدف متابعة المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق المحافظة، ضمانًا لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

نتيجة الحملة علي المنشآت الطبية

وقد أسفرت الحملة عن التحفظ مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، ويديره "عيد. ط.س"، حاصل على دبلوم تجارة، وينتحل صفة طبيب، ويقدم خدمات الطب البشري والعلاج الطبيعي.

وتم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة، منها سرنجات مستخدمة، وأنابيب اختبار خاصة بالتحاليل الطبية، ويتم التخلص منها بطريقة غير آمنة، مع وجود آلات جراحية غير معقمة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة.

التحفظ علي المركز والمضبوطات

تم التحفظ علي المركز والمضبوطات، وتسليم القائم عليه لقسم الشرطة، للعرض على النيابة المختصة، بعد غلق المكان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب المزيف.

التحفظ علي مركز للتجميل يعمل بدون ترخيص

يذكر أن حملة مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من التحفظ علي  مركز تجميل تديره إحدى السيدات بدون ترخيص من الجهات المختصة.

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 كما تم التحفظ علي  309 عبوة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، غير مصرح بتداولها داخل البلاد، وغير صالحة للاستخدام، وموصي بإعدامها طبقا لمحضر فحص المضبوطات بمعرفة هيئة الدواء المصرية.

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