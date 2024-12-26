صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق عدة مبادرات للتوعية لطلاب جامعة الفيوم

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عددا من الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية للطلاب، بالحرم الجامعي، بجامعة الفيوم، في إطار توجيهات المجلس الاعلى للجامعات، والتعاون بين جامعة الفيوم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

قدم صندوق مكافحة وعلاج الادمان عدد من الأنشطة والفعاليات التثقيفية والتعريفية تهدف إلى حماية الطلاب من خطر الوقوع في تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان داخل الحرم الجامعي

شملت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان، لقاء الطلاب ومناقشتهم حول أخطار وأضرار تعاطي المواد المؤثرة على الصحة العامة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب حول المخدرات وأنواع وطرق المواجهة والعلاج، من خلال تنفيذ عدد من برامج التوعية تستهدف الطلاب داخل الجامعة للتعريف بالصندوق والخدمات المقدمة، كما تم تقديم خدمات التوعية والتوجيه والدعم للشباب في مجال مواجهة المخدرات، بالإضافة إلى تقديم خدمات العلاج السري والمجاني لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن 16023.

مشاركات كلية التمريض في القوافل التنموية

يذكر أن كلية التمريض عقدت ندوة توعوية خلال القافلة الطبية التي نظمتها جامعة الفيوم لأهالي قرية قوتة بمركز يوسف الصديق، تناولت خلالها الاسعافات الأولية.

تناولت التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات الطارئة لحالات النزيف وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية، كما تناولت الندوة تعريف الصدمة أنها حالة طارئة تحدث عندما يفقد الجسم القدرة على توصيل الدم والأوكسجين للأعضاء الحيوية نتيجة لحالات مثل النزيف الشديد، أو ضعف قدرة القلب على ضخ الدم، أو التسمم.

كما تناولت الندوة ايضا موضوع الإنعاش القلبي الرئوي، وشرح التقنية التي تعتبر أساس الحياة في حالات توقف القلب أو التنفس، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال، مع التأكيد على أن ضغطات الصدر يجب أن تكون قوية وعميقة، ويجب إعطاء التنفس الصناعي بعد كل 30 ضغطة.

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