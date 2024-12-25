إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين علي الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي في الفيوم، علي طريق اسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم،.

التفاصيل وقرار النيابة العامة

تلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق اسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود المصابين، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، ب 4 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم تحت الملاحظة بعد تقديم الإسعافات الاولية، والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التي انتظرت خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة، وتولي التحقيق.

انقلاب سيارة علي طريق اسيوط

واصيب في وقت سابق اليوم الاربعاء اشخاص، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كوبري جرزا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج.

وكان مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من إدارة تأمين الطرق والمنافذ، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من كوبري جرزا، بنطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية و5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين إصابة 9 أشخاص، وان سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وفقدان السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

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