مصرع عامل سقط من الطابق 12 ببرج سكني في الفيوم

لقي شاب في الفيوم مصرعه، بعد أن سقط من الطابق 12 أثناء عمله ببرج سكني، بحي الجون بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة المختصة.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

كان قد تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام، باستقبال جثة الشاب "علاء.ع ا" 16 عاما، مقيم بقرية دار السلام بمركز طامية، مصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ، وتوفي في الحال، وتبين أن سبب الوفاة، سقوطه من الطابق 12 أثناء العمل، ما تسبب في إصابته السابقة، ولقي مصرعه في الحال، ولا توجد شبهه جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

تعويضات العامل المتوفي أثناء العمل في القانون المصري

يذكر أنه وفقا لقانون العمل المصري، إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي، ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونظم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل وانقضاء علاقة العمل بين الطرفين فى الباب السابع من القانون، وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة، ( مادة 104 ) من القانون، كما نص القانون على أنه إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.

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