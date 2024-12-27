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رئيس ديرب نجم في الشرقية يتابع ملفات التصالح وتطوير الشوارع

التصالح والرصف نجم
التصالح والرصف نجم شرقية، فيتو

 قام المحاسب صلاح سالم  رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بـ محافظة الشرقية، بمتابعة الموقف التنفيذي لملف التصالح بالمراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية بدبيج وصافور والعصايد وصفط زريق، ومتابعة قسم الإيرادات وتحصيل المتأخرات والانضباط الإداري للعاملين بالوحدة المحلية  بصافور والعصايد. 

محافظ الشرقية يتفقد عمليات رصف طريق ديرب نجم ميت غمر

إزالة كلية للتعديات على أملاك الدولة 

 وتابع رئيس مركز ومدينة ديرب نجم  إزالة كلية لتشوين طوب أحمر وبالات قش الأرز على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٥ م٢ بقرية شنبارة منقلا، وصفط زريق وتم تسليمها لأملاك الدولة بالوحدة المحلية حيث  تستمر حملات استرداد أراضي أملاك الدولة في الموجة  ٢٤  بشكل يومي.

كما تابع  رئيس المركز إزالة كلية لتشوين طوب أحمر وبالات قش أرز على أرض أملاك دولة بمساحة ٤٥ م٢ بقرية شنبارة منقلا - صفط زريق وتم تسليمها لأملاك الدولة بالوحدة المحلية. 

ووجه رئيس المركز مسؤولي قسم الإشغالات لرفع التعديات المخالفة بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة ( شارع العبور - منطقة السويقة والقوصلة حتى مدخل السنبلاوين) وأسفرت الحملة عن التحفظ على بعض المضبوطات من  اقفاص وموازين حديد وشماسي.

وتنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية خلال زيارته الأخيرة لمركز ومدينة  ديرب نجم قام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بـالوحدة المحلية بصافور ووحدة جميزة بني عمرو  لمتابعة أعمال رصف طريق صافور - بركيم بطول ٤.٥ كم٢ ورصف ١.٥ كم٢ أمام الوحدة المحلية.

 كما تفقد القطاع الصندوقي على نزلة الطريق الاقليمى أمام قرية الجواشنة، وقد بلغت نسبة الرصف أمام الوحدة ٨٠%، كما توجه  لمتابعة رصف المرحلة الثانية ووضع طبقة الأسفلت بداية من الهجارسة وحتى مدخل قرية جميزة بني عمرو بطول ٤ كم٢ وقد بلغت نسبة التنفيذ ٤0%.

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كما تفقد أعمال المرحلة الأولى للرصف بداية من النقطة الثابتة حتى مدخل الدبيجية مرورا بقريتي الصانية والصويني بطول ٣.٥ كم٢، وبلغت نسبة التنفيذ ٧٠% وقد أكد على الشركة المنفذة بسرعة التنفيذ والتسليم في الموعد المحدد طبقا للجدول الزمني المحدد  للدخول في الخدمة الفعلية.

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