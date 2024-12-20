وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من وفاة صيدلانية بالشرقية

انتابت مواقع السوشيال ميديا بمحافظة الشرقية، حالة من الصدمة والحزن الشديد لوفاة صيدلي شاب يدعى“عمرو هلال عمار” 30 عاما المدير المناوب بمستشفى ديرب نجم المركزي، والذي وافته المنية إثر توقف في عضلة القلب.

حزن القطاع الطبي بعد وفاة الصيدلي الشاب

حيث سادت حالة من الحزن الشديد القطاعَ الطبي بمحافظة الشرقية بعد وفاة الصيدلي الشاب إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.

فيما يستعد عشرات المعزين لتشييع جثمان الفقيد بمسقط رأسه بمركز ديرب نجم، وتحولت صفحات الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إلى دفتر عزاء كبير ينعى ببالغ الحزن والأسى الصيدلي الراحل، ويتحدث عن دماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية النبيلة والكريمة في التعامل مع جميع زملائه وجيرانه.

وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي وفاة الصيدلي عمرو هلال بمستشفى ديرب نجم المركزى.

وتقدم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وجميع العاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي، بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له الزميل الدكتور عمرو هلال عمار الصيدلي والمدير المناوب بمستشفى ديرب نجم المركزي، والذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ٣٠ عامًا، إثر توقف في عضلة القلب.

وفاة صيدلانية بأزمة قلبية بالشرقية ومديرية الصحة تنعيها

يذكر أنه سيطرت حالة من الحزن على العاملين بمديرية الصحة محافظة الشرقية، لوفاة الدكتورة هاجر ممدوح طلبه الصيدلانية بوحدة صحة الأسرة بفرسيس، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة، حيث تحولت صفحات فيس بوك إلى سرادق عزاء وتبادل برقيات العزاء ورثاء الفقيدة التي تناولت صفاتها الحميدة.

وأكد الدكتور جمال شعبان أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية أن الأزمات القلبية زادت في الآونة الأخيرة لأسباب كثيرة منها التوترات والضغوط، وارتفاع ضغط الدم في سن صغير، إذ إن ٢٦٪؜ من المصريين البالغين ضغطهم مرتفع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بمرض السكر.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضا عدم ممارسة الرياضة وعدم المشي مما أدى إلى ترهل الجسم وارتفاع نسبة الكولسترول الضار، وأيضا نوعية الأكل غير الصحي والسمن الصناعي والمشروبات الغازية، والتدخين والمسكنات بكثرة والمخدرات، والمكملات الهرمونية دون إشراف طبي.

وتابع أن التاريخ العائلي الوراثي له دور كبير أيضا في الأزمات القلبية، مشيرا إلى أن هناك عائلات عندها استعدادا لأمراض تصلب الشرايين وأزمات القلب.

أعراض الأزمات القلبية

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أنه ينبغي عند الشعور بتعب القلب، يجب الاكتشاف المبكر، واكتشاف الضغط بالقياس، والسكر والكولسترول بالتحليل وضبطهم بالعلاج.

وأوضح أنه من ضمن علامات تعب القلب الشعور بأي وجع في منطقة الصدر غير معتاد ويزيد هذا الوجع مع المجهود سواء كان الوجع على شكل حموضة أو حرقان أو سكاكين تقطع، وقد يأتي علي شكل نهجان ورفرفة في القلب وعرق.

وأشار الدكتور جمال شعبان الى أنه يتم إسعاف مريض الأزمة القلبية بتناول ٤ أقراص أسبرين أطفال، أو ٤ أقراص مضاد للصفائح بلافيكس، أو لصقة نيترودرم على الصدر، أو استدعاء الإسعاف في حالة عدم سكون الوجع، كما يجب عمل تدليك للقلب.

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