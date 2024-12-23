محافظ الشرقية يتفقد تركيب الإنترلوك في ديرب نجم بتكلفة 3 ملايين جنيه

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي ديرب البلد والمعهد الديني والجاري تنفيذها على مساحة 1800 متر مسطح وبتكلفة 2 مليون و975 ألف جنيه، والتي تأتي تماشيًا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة الشرقية لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها

الانتهاء من تركيب البلاط بالشوارع الجانبية

تعرف محافظ الشرقية من أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم عن طبيعة الأعمال الجارية، وتمت الإشارة إلى أنه جاري الإنتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بحي ديرب البلد والمعهد الديني والتي تشمل منطقة المعهد الديني بإجمالي 1200 متر ومتوسط عرض 5 م وفرعياتها

الشوارع الجانبية المنتهى فيها الاعمال

والمتمثلة فى بشوارع عبد اللطيف حماد وعبد الرؤوف بدوي ومكتبة حمادة وبنك مصر الجديد وكذلك حي ديرب البلد بإجمالي أطوال 600 م مسطح وعرض 5 م وفرعياتها شوارع مسجد اسلام والشهيد مرسي عبد اللطيف و عبد اللطيف ابو سعد والشيخ عبد الله وأبو رخا ووذلك بإجمالي مساحة مسطحة 1800 ألف متر وبتكلفة 2 مليون و975 ألف جنيه.

انشاء غرف تصريف المياة

وأضاف رئيس مركز ديرب نجم أنه جاري الإنتهاء من تركيب إنترلوك سمك 8 سم بعد أن تم وضع طبقة سن وقطع الفيرما بسمك 15 سم عقب الدمج ثم طبقه رمل بسمك 5 سم، وإنشاء غرف تصريف لمياه الأمطار حيث بلغت نسبة التنفيذ 55 %، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

الانتهاء من تنفيذ 3عمليات

وأشار رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ 3 عمليات لرصف بلاط الإنترلوك بـ 26 شارع فرعي بنطاق المدينة بإجمالي أطوال 30 الف م2 وبتكلفة 11 مليون و275 الف جنيه.

استمرار متابعة الشركة المسند لها الاعمال

أكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة ديرب نجم إستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لقاء عدد من المواطنين

حرص المحافظ على لقاءعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف على مشاكلهم واحتياجاتهم وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الإرتقاء بمستويى الخدمات المقدمه لهم.

المرافقون للمحافظ فى الزيارة

رافق المحافظ محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم والنائب عبد الباقي تركيا والنائبة هويدة غانم عضوا مجلس النواب.

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