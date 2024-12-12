الخميس 12 ديسمبر 2024
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محافظات

ندوة عن التنمر بمركز ديرب نجم بالشرقية

ضاحى
ضاحى

قال المحاسب  احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية  إنه حضر اجتماعا ضم  الدكتورعبد الباقي تركيا عضو مجلس النواب ومحمد السعيد رئيس الوحدة المحلية بدبيج واسماء السيد طه رئيسة القسم الهندسي بدبيج  المهندسة نيفين رأفت بالابنية التعليمية والمهندسة  شيرين عزت بالابنية التعليمية

النيابة تعاين مسجد ديرب نجم المنهار وتستعلم عن حالة 6 مصابين في الحادث

 توقيع محضر تبرع بقطعة ارض 12 قيراط

 حيث اجتمعت تلك اللجنة والمشكلة لتوقيع محضر بخصوص رفع قطعة ارض بمساحة ١٢ قيراط شاملة الشوارع متبرع بها الدكتورعبد الباقي تركيا عضو مجلس النواب لاقامة مدرسة بدبيج  لخدمة اهالي الوحدة المحلية 

التبلاع بقطعة ارض لبناء مدرية -فيتو
التبلاع بقطعة ارض لبناء مدرية -فيتو

يتم تسليم الارض الى هيئة الابنية بالمحافظة 

واضاف ضاحى انه قد تم عمل محضر انضمامي مكونة من اللجنة المشكلة والوحدة المحلية بدبيج والضرائب العقارية وقد اقرت اللجنة المشكلة بانه يتم تسليم الارض لهيئة الابنية التعليمية لعمل مدرسة باسم صاحب الارض

البدء فى الاعمال الانشائية للمدرسة 

 وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والاجراءات اللازمة يتم البدء في الاعمال الانشائية للمدرسة فيما تقدم رئيس المركز بالشكر للجميع  ومعربا عن سعادته بهذه الخطوة التي يتضامن فيها المجتمع المدني مع القيادة التنفيذية  لاقامة مشروعات خدمية للمواطنين للاستفادة منها

توجيهات المهندس حازم الاشمونى 

وذلك  تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية بمتابعة المشروعات التي تتم على ارض المراكزوالمدن والاحياء لخدمةالمواطنين مشددا على ضرورة الالتحام بموسسا ت المجتمع المدنى لخدمة المجتمع   

ندوة عن التنمر -فيتو
ندوة عن التنمر -فيتو

ندوة بعنوان التنمربالثانوية  التجارية للبنات

وفى ندوة بعنوان التنمراقيمت بمدرسة التجارة الثانوية للبنات بديرب نجم قامت فاطمة السعيد عبد الوهاب مدير وحدة حماية الطفل برئاسه المركز  بالتنسيق مع  محمد عطية عبد المعز موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وعضو وحدة حماية الطفل بعقد ندوة تثقيفية بمدرسة التجارة الثانوية بنات بديرب نجم عن التنمر

نبذ العنف وتقبل الاخردون شروط

 وذلك لحث الطالبات على نبذ العنف وتقبل الاخر دون شروط واحتواء الاخرين حيث ان التنمر من السلوكيات الهدامة فى المجتمع وهو من السلوكيات التى تتعارض مع اخلاقيات الدين الاسلامى

رئيس ديرب نجم بالشرقية يتابع أعمال النظافة بطريق الزقازيق والوحدات المحلية والمخابز

المحاضرون فى الندوة 

 التى تنص على مبدا المساواة واحترام الجميع وحاضر فى الندوة عزيزة امين مدير الانشطة بالادارة التعليمية بديرب نجم وانتصار السنباطى موجه التربية النفسية بالادارة بالاضافة الى انوار عيد موجه التربية النفسية بالادارة

 

 

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المحاسب احمد ضاحى رئيس مركز ومدينة ديرب محافظة الشرقية محمد السعيد رئيس الوحدة المحلية بدبيج اسماء السيد طه رئيس القسم الهندسي بدبيج

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