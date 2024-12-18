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تحرير 61 محضرا بيئيا لـ 25 منشأة غذائية بـ ديرب نجم والزقازيق

شئون البيئة بالشرقية,
شئون البيئة بالشرقية, فيتو

أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام بمحافظة الشرقية أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة 

والصحة المهنية بمديرية العمل ومديرية التموين  للتفتيش على (25) منشأة غذائية بمراكز ديرب نجم وحي أول وثاني الزقازيق.

 

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اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

 وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن قيام لجنة فحص وتقييم إنشاء محطات المحمول بإدارة شئون البيئة بالديوان العام  بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (4) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول

إعطاء التصاريح الابتدائية لراغبى الترخيص

وذلك بنطاق مراكز كفر صقر ومنيا القمح والحسينية ومشتول السوق وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، بمعرفة لجان شئون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين  وزارة الاتصالات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئه  

فحص 170 نموذج أثر بيئي 

 بالإضافة لقيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (170) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة عليها كلها بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية.

لجنة القياسات  البيئية تعد سجلا بيئيا 

كما أشار مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام إلى قيام  لجنة القياسات البيئية بالإدارة بإعداد السجل البيئي لـ (3) منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد (3) منشآت (2مستشفي - مطعم) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

المنشآت الصناعية المقلقة للراحة 

كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بالتفتيش على (4) ورش تصليح سيارات وتصنيع ملابس ومتاجر اكسسورات سيارات  وتم التنبيه عليهم باستيفاء كافة المستندات وإزالة المخالفات.

تحرير 61 محضرا بيئيا 

وأسفر التفتيش عن تحرير (61) محضر للمنشأت الغذائية ما بين عدم نظافة وسلامة وصحة مهنية ومحاضر بيئة وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ومحاضر جنح صحية وعدم التخلص الآمن من المخلفات )، كما تم إعدام (572) كجم مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمى سلطة وطحينة وزيت وجبن ولحوم وآيس كريم  

محافظ الشرقية 

وشدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات    

استيفاء كافة الشروط البيئية قبل إصدار الترخيص 

أكد المحافظ على عدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة 

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المحافظة على صحة وسلامة المواطنين 

وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى

 

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العمل مديرية التموين التفتيش على 25 منشاة مديرية الصحه المهندس ماهر الشناف مديرادارة شؤون الييئة الديوان العام محافظة الشرقية

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