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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشتسر يونايتد ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن فريقا وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد عن تشكيل فريقهمها للمباراة المقرر أن تجمع بينهم عيل ستاد مولينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون 

تشكيل وولفرهامبتون أمام مانشستر يونايتد


موعد مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 


وتنطلق صافرة بداية مباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 


وتنقل المباراة التي ستجمع بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد اليوم، من خلال قناة بي إن سبورت القطرية باعتبارها صاحبة حقوق البث المباشر لبطولة الدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط.

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