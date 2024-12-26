قبل جولة الـ بوكسينج داي، ليفربول على أعتاب تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي في مواجهة تشيلسي، ودربي مانشستر فرصة لتصحيح الأوضاع

تنطلق غدا الخميس، أولى جولات بوكسينج داي، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، بإقامة 8 مباريات في يوم واحد.

توقف مسابقات الدوريات الأوروبية ما عدا الدوري الإنجليزي

وبعيدا عن التوقف التنافسي الذي تشهده معظم الأحداث الرياضية الأوروبية في هذه الأيام، تتسارع وتيرة كرة القدم الإنجليزية وتزداد كثافتها، حيث تكثر المباريات بهذه الأيام باعتبارها جزءا من التقاليد وخاصة ما يُعرف بالـ"بوكسينج داي"، الذي تحول إلى مناسبة احتفالية وتضامنية في ملاعب الدوري الإنجليزي.

جولة البوكسينج داي

ودائما ما تقام جولة البوكسينج داي يوم 26 ديسمبر من كل عام، وتكون إجازة رسمية بإنجلترا، حيث سميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة.

وأطلق على اليوم التالي لأعياد الميلاد اسم بوكسينج داي أو يوم الصناديق، حيث جاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب الكريسماس.

وتم استخدام الاسم في كل الألعاب الرياضية بالمملكة المتحدة سواء في الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم بالطبع.

وتحرص رابطة البريميرليج على وضع جدول مباريات تلك الجولة بين أندية من مدن قريبة من بعضها البعض جغرافيا لمراعاة عدم سفر الجماهير لمسافات طويلة وقت الأعياد.

وفي أقل من أسبوع ونصف، تُقام 3 جولات في إنجلترا وسط حماس كبير بسبب المستوى المتميز الذي يقدمه فريق ليفربول، متصدر ترتيب البريميرليج، في حقبة ما بعد المدرب الألماني يورجن كلوب، وتحت قيادة الهولندي أرني سلوت، وأيضا بسبب التراجع المفاجئ والمذهل للبطل الحالي مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، والذي يمر بأزمة حقيقية.

مانشستر سيتي يسعى لتصحيح الأوضاع في بوكسينج داي

ويفتتح مانشستر سيتي الجولة الـ18 من البريميرليج بعد الخسارة في 9 مباريات والتعادل في اثنتين وتحقيق فوز وحيد في آخر 12 مباراة، ما كلفه الخروج من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

كما ودع رجال جوارديولا بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مؤخرا على يد توتنهام هوتسبير، وذلك بالإضافة إلى ابتعاده عن المراكز الثمانية الأولى بدوري الأبطال، ولم يحسم تأهله للمرحلة المقبلة بعد.

ويواجه مان سيتي غدا الخميس، فريق إيفرتون بالجولة الـ18 على ملعب الاتحاد، وستكون هذه المباراة احتفالا كرويا لجميع الجماهير.

وكان جوارديولا قد صرّح قائلا: "عندما تمتلك مشكلات في الدفاع وفي خط الوسط، فالأمر حينها يتعلق بالفريق بأكمله.. إنها ليست مشكلة لاعب واحد فقط، فإذا كانت مشكلة لاعب واحد لكنا تداركنا الأمر".

وأضاف المدرب الإسباني مدافعا عن المهاجم النرويجي هالاند بعد تسجيله هدفين فقط في مباريات الفريق الأخيرة بالدوري: "إيرلينغ مهم للغاية بالنسبة لنا وسيظل كذلك، وعلينا استخدامه بأفضل طريقة ممكنة".

وعلى جانب آخر، يدخل إيفرتون ملعب الاتحاد معتبرا ذلك فرصة جديدة له، فبالرغم من فشله في الفوز على مان سيتي في 15 مباراة متتالية، إلا أن "التوفيز" قد أظهر بعض التحسن في مستواه، ليبتعد عن مراكز الهبوط بعض الشيء بعد التعادل في الجولة الماضية أمام تشيلسي سلبيا.

ليفربول أمام فرصة لتعزيز الصدارة في الدوري الإنجليزي

ويواصل الريدز مسيرته بقوة وثقة في البطولة بمباراة واحدة أقل، لكنه يتقدم بفارق 4 نقاط على تشيلسي الذي لم يستطع الفوز في الجولة الأخيرة بتعادله مع إيفرتون.

ويعد الأداء الذي يقدمه الفريق تحت قيادة سلوت غير متوقع سواء في دوري أبطال أوروبا أو البريميرليج.

وقبل توديع عام 2024، يستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي الذي لا يحتمل المزيد من الأخطاء على ملعب أنفيلد، وبعد التعادل في مباراة الخسارة في اثنتين في مبارياته الأخيرة تراجع مستواه بشكل كبير وبات لا يفصله عن مراكز الهبوط سوى نقطتين.

تشيلسي وفرصة المنافسة على الصدارة

وعلى جانب آخر، أضاع تشيلسي فرصة جيدة للمنافسة على الصدارة، وذلك بعدما فشل في تسجيل أي هدف أمام إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في الجولة الماضية.

وبذلك، أنهى فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا سلسلة من الانتصارات المتتالية في 9 مباريات، 5 منها في البريميرليغ.

والآن، وبعد أن أصبح على بعد 4 نقاط من ليفربول، يستقبل البلوز على ملعب ستامفورد بريدج فريق فولهام، الذي اعتاد على التعادل بعدما حقق 4 تعادلات في آخر 5 مباريات، منها ثلاثة على التوالي.

ويقول مدرب تشيلسي: "نحن في المركز الثاني، وليس فقط في المركز الثاني بعد أربع أو خمس مباريات، عندما يكون جدول الترتيب ربما لا يعكس الواقع بعد.. نحن تقريبا في منتصف الموسم، بـ17 مباراة، لذلك ربما يعكس الجدول، إلى حد ما، مستوى الفرق ومكانها".

كما أنه يتوقع أن تتحسن نتائج مانشستر سيتي، ويقول في هذا الصدد: "في النهاية، سيكون مانشستر سيتي هناك.. هم يمرون بوقت لم يسبق له مثيل، ففي كل مباراة يلعبونها، يتعرضون لبعض الإصابات، وليس لديهم عدد كافٍ من اللاعبين في الوقت الحالي، واللاعبون المتاحون ربما لا يزالون غير مستعدين بنسبة 100٪ بعد عودتهم من الإصابة، لذلك فهم في حالة سيئة للغاية".

أموريم لم يغير شيئا في مانشستر يونايتد

ولم يؤد وصول البرتغالي روبن أموريم إلى التأثير المتوقع في مانشستر يونايتد الذي تراجع في الترتيب وفقد القدرة على تقديم مردود جيد.

فقد تلقى مانشستر يونايتد 3 هزائم وحظي بفوز واحد فقط في آخر 4 مباريات أبقت النادي في موقف سيئ، قبل أن يزور زولفرهامبتون في ملعب مولينو، وهو الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.

وقال روبن أموريم: "أريد الفوز فقط.. لا يهمني عيد الميلاد، ولا شيء آخر، فأنا أركز فقط على ضرورة الفوز في المباراة القادمة وهذا هو كل ما في الأمر".

واستطرد: "إنه أمر جيد جدًا للجماهير ونحن نتكيف.. نحن محظوظون، لذلك يمكننا أيضا اللعب في يوم البوكسينج داي لمنح الجماهير بعض السعادة، ونريد بشدة الفوز بمباراة أخرى".

كما يتعامل أموريم مع قضية ماركوس راشفورد، الذي قلل من مشاركته وأبعده عن الفريق، قائلا: "إذا كان لديك موهبة كبيرة، وأداء رائع، ومسؤولية كبيرة، فيجب أن نحسن أداء الجميعن وبعض اللاعبين يتحملون مسؤولية كبيرة، لأنهم يلعبون لفترة طويلة".

ويلتقي أموريم بزميله البرتغالي فيتور بيريرا على مقاعد الإدارة الفنية، ويبعد وولفرهامبتون نقطتين عن منطقة الأمان بعد الخروج من سلسلة من أربع هزائم متتالية.

محمد صلاح يكتب التاريخ قبل جولة بوكسينج داي

يدخل محمد صلاح جولة بوكسينج داي بعدما طرق أبواب التاريخ في الدوري الممتاز، عبر وصوله إلى 26 مشاركة تهديفية منذ بداية الموسم.

وأصبح نجم ليفربول أكثر لاعب إسهاما بالأهداف في موسم واحد قبل الوصول إلى جولة "بوكسينج داي" على مدار التاريخ، بعدما سجل 15 هدفا وصنع 11 أخرى.

وحطم المهاجم المصري الرقم القياسي السابق الذي كان يمتلكه الإنجليزي آلان شيرار، حينما وصل بقميص بلاكبيرن روفرز إلى 25 مشاركة تهديفية قبل الوصول لهذه الجولة بموسم 1994-1995.

وفي المرتبة الثالثة، يتساوى لويس سواريز ومحمد صلاح نفسه مع تييري هنري، برصيد 24 مشاركة تهديفية.

ووصل هنري إلى هذا السجل بموسم 2004-2005، قبل أن يسير سواريز على خطاه بموسم 2013-2014، فيما تساوى صلاح معهما بموسم 2021-2022.

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