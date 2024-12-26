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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بعد سلسلة الانخفاضات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

أسعار الزيت في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

سعر الزيت 
سعر الزيت 

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 58 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 59 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 63 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.
اسعار الزيت
اسعار الزيت

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 81.9 جنيه، ليتراوح من 60 إلى 103 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 86.8 جنيه، ليتراوح من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 98.6 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 103.7 جنيه، ليتراوح من 70 إلى 120 جنيهًا للتر.

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