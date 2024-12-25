الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

فلسطيني ينفذ عملية دهس ضد جنود الاحتلال قرب مستوطنات عتصيون

دهس جنود الاحتلال،
دهس جنود الاحتلال، فيتو

نفذ مواطن فلسطينى، عملية دهس ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي، وقعت قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، شمالي مدينة الخليل، بالضفة الغربية.

عملية دهس لجنود لاحتلال قرب مستوطنات غوش عتصيون

وأفادت وسائل إعلام، أن سيارة استهدفت جنودًا في جيش الاحتلال قرب تجمع مستوطنات غوش عتصيون، الذي يقع بين مدينتي بيت لحم والخليل.

ووفق وسائل إعلام عبرية، أن سيارة منفذ العملية فرت من المكان، وتمكن بعد ذلك جيش الاحتلال من اعتقال المنفذ قرب مستوطنة إليعازر، المقامة على أراضي الفلسطينيين بمدينة بيت لحم.

عملية دهس عند مفتر لواء عتصيون

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن بلاغًا ورد عن عملية دهس عند مفترق الكتلة في لواء عتصيون.

وفيما ذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه جرى اعتقال منفذ عملية الدهس، كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما بجروح متوسطة في الرأس والبطن خلال الهجوم الذي وقع على مفترق غوش عتصيون، وقام فريق الإسعاف والقوة الطبية التابعة لجيش الاحتلال بمعالجته وتحويله إلى مستشفى شعاري تسيديك.

 

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عملية دهس عتصيون مستوطنات غوش عتصيون لواء عتصيون

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