الخميس 26 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 6 قضايا مخدرات و7 من حائزى الأسلحة النارية فى دمياط

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6  قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش -10 كيلو جرام لمخدر البانجو - 13 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

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كما  تم ضبط 3  قطع سلاح نارى غير مرخص عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد منالطلقات) بحوزة ( 7 متهمين"لــ 3 منهم معلومات جنائية").

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

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