السجن 15 سنة لـ سائق بتهمة التعدى على شقيقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة سائق بالسجن 15 عاما لقيامه بالتعدى على شقيقته وهتك عرضها.

كان مدير أمن الإسكندرية تلقى إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بمحل سكنها، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها ربة منزل، تقيم بالعقار الكائن بمنطقة أبيس، ويقطن في الوحدة السكنية المواجهة لشقتها المتهم، سائق، وأنه القائم على رعايتها، لكونه شقيقها الأكبر، وأنه حال جلوسها بشقتها تفاجأت بقيامه بتقبيلها، إلا أنها استطاعت مقاومته ثم أخبرت أشقاءها بما حدث.

وأضافت التحقيقات أن المجنى عليها قررت المغادرة، وغيرت محل إقامتها للهرب من مضايقات ومطاردات المتهم، إلا أنه أصر على عودتها لمسكنها، وعقب مرور فترة من الوقت تمكن المتهم من مغافلة المجنى عليها ودس لها مهدئات ومنوما، وتمكن من التعدي عليها، وعقب اكتشافها ذلك أبلغت عنه.

وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة.

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