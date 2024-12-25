الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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حوادث

السجن المؤبد لشقيقين فى قضية مقتل ربة منزل بقنا

جنايات قنا
جنايات قنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، و3 سنوات لشقيقتهم بتهمة قتل ربة منزل بمركز نقادة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارين تامر الأمير طاهر ومحمد عبدالحميد ومحمد على محمد إسماعيل.

كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين “إسلام.ع”، 32 عاما، وشقيقيه “محمد.ع “، وشقيقته ”م.م”، تهمة قتل المجنى عليها “غرام.أ” 32 عاما، بطلقات نارية بدائرة مركز نقادة.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وإحالتهم للمحاكمة الجنائية فى ضوء ما انتهت إليه أوراق التحقيقات.

 

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