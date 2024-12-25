تفاصيل تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابي فى البحر المتوسط

كشفت شركة "أوبورون لوجيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية Ursa Major التي غرقت في البحر المتوسط، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي.

تعرض سفينة شحن روسية لهجوم إرهابى فى البحر المتوسط

ووفق اعتقاد الشركة، أنه في 23 ديسمبر 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة، وحسب شهادة أفراد طاقم السفينة، أنه في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة. وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها.

وأكدت الشركة أن Ursa Major لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، وتعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن.

السفينة الروسية كانت تبحر من ميناء سان بطرسبرج

وكانت السفينة تبحر من ميناء سان بطرسبرج إلى فلاديفوستوك بحمولة تزن 806 أطنان.

وغرقت سفينة "Ursa Mayor" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين. وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.

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