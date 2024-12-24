لحظة انفجار وغرق سفينة روسية تحمل معدات نووية في البحر المتوسط (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط، بعد انفجار وقع في غرفة المحركات، الأمر الذي أدى إلى غرق السفينة.

انفجار في غرفة المحركات وغرق سفينة روسية

ويظهر مقطع الفيديو صوت الانفجار الذي وقع في غرفة المحركات داخل سفينة الشحن الروسية، وظهرت السفينة وهى تترنح وتغرق في البحر، حيث أكدت مصادر روسية أنه تم إنقاذ 14 شخصا من أصل 16 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى إسبانيا.

غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط، فيتو

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن سفينة شحن روسية تدعى "أورسا مايور"، غرقت في البحر الأبيض المتوسط بين إسبانيا والجزائر، وأنه فُقد اثنين من أفراد طاقمها المكون من 16 شخصا.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيانها "أن السفينة غرقت بعد انفجار في غرفة المحركات، وتم إنقاذ 14 من أصل 16 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى إسبانيا."

غرق سفينة روسية بين الجزائر وإسبانيا

كما تظهر بيانات تتبع سفينة الشحن الروسية، التابعة لشركة "LSEG"، وشركة (أوبورون لوجيستيكا) ومقرها بطرسبورج، "أن السفينة غادرت ميناء سانت بطرسبرج الروسي في 11 ديسمبر الجاري، وأرسلت آخر إشارة لها في الساعة 22:04 بتوقيت جرينتش، أمس الاثنين بين الجزائر وإسبانيا، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".



وكانت سفينة الشحن الروسية قد غادرت سانت بطرسبرج، حيث أشارت السفينة إلى أن وجهتها التالية ميناء "فلاديفوستوك" الروسي، وليس ميناء طرطوس السوري الذي توقفت فيه السفينة سابقًا.



وأشارت بيانات شركة "LSEG" إلى أن مشغل السفينة ومالكها هو شركة تدعى "SK-Yug"، التابعة لـ"Oboronlogistics"، وامتنعت الشركتان عن التعليق على حادث غرق السفينة.

سفينة الشحن الروسية تحمل معدات نووية

وذكرت شركة أوبورون لوجيستيكا "Oboronlogistics"، في بيان لها صدر في 20 ديسمبر الجاري، أن السفينة كانت تحمل رافعات موانئ متخصصة، كان من المقرر تركيبها في ميناء فلاديفوستوك، بالإضافة إلى أجزاء مخصصة لكاسحات جليد جديدة.

غرق سفينة روسية في البحر المتوسط، فيتو

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بالتعاون مع السلطات البحرية في المنطقة، معربة عن قلقها إزاء الحادث، مشيرة إلى أنها تتابع الموقف عن كثب، وستعلن عن أي مستجدات عند توفرها.

وذكرت التقارير أن السفينة كانت تنقل شحنة ثمينة تشمل فتحات لمفاعل نووي تابع لكاسحة جليد نووية، ورافعتين متحركتين للموانئ، تبلغ سعة رفع كل منهما 120 طنًا، وكان من المقرر تسليمها إلى فلاديفوستوك.

وبدأت السلطات الإسبانية التحقيق في ملابسات الحادث بالتعاون مع الجهات الروسية.

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