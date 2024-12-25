محافظ الشرقية يشيد بمجهودات جهاز شئون البيئة

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية في التفتيش على 320 منشأة صناعية، وتنفيذ عدد 5850 نشاط توعوي وتقييم 1460 دراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ - ب) وفحص عدد 215 شكوى بيئية وتنفيذ (102) حملة لفحص عوادم (11250) سيارة تعمل بالبنزين والسولار.

التاكد من تطبيق النشأت الصناعية للاشتراطات البيئية

وأوضحالدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إن جهود جهاز شؤون البيئة خلال عام 2024 التفتيش على (320) منشأة صناعية بالمدن الصناعية بنطاق المحافظة وذلك للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للإشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات وعدم الخلط بينهم وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة المحيطة.

تقييم الاثر البيئى للمشروعات المتنوعة

وتحقيقًا للتنمية المستدامة، ففي مجال دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروعات المتنوعة وبيان مدى توافقها مع معايير البيئة تم تقييم الأثر البيئي لعدد (1460) نشاط، لدراسة مشروعات تقييم أثر بيئي (أ- ب) وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بهذا الخصوص.

تنفيذ 5850 نشاط توعوى لادارة الاعلام بالجهاز

وفى مجال توعية المواطنين بمشاكل وقضايا البيئة المتنوعة، ونشر الوعى البيئي لدى فئات المجتمع المتنوعة المرأة والشباب والمزارعين والعاملين بالجهات الحكومية وطلبة المدارس والجامعات وبالتنسيق مع المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية الوحدات المحلية التربية والتعليم والزراعة والصحة والشباب والرياضة وقصر الثقافة قامت إدارة الإعلام والتوعية بجهاز شؤون البيئة بالشرقية بتنفيذ 5850 نشاط توعوي ما بين ندوات توعوية وورش عمل وحملات توعية.

مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

وكان من أبرز الموضوعات التي تم الحديث حولها التغيرات المناخية وتلوث الهواء والمخلفات الصلبة والخطرة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية - سلامة الغذاء ومقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية - الحد من استخدام البلاستيك - كيفية التعامل مع المخلفات الزراعية - خطورة حرق قش الأرز).

فحص 215 شكوى بيئية متنوعة

واستجابة لشكاوى المواطنين في مجال البيئة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، قامت إدارة خدمة المواطنين بجهاز شؤون البيئة بفحص عدد 215 شكوى بيئية متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عينة من المياة الصناعية وقياس ملوثات الهواء

وفى مجال الحفاظ على جودة نوعية موارد البيئة ( الماء – الهواء ) ؛ تم أخذ عدد 105 عينة مياه من مخلفات المنشآت الصناعية و(180) عينة هواء لقياس نسب الملوثات وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بالإضافة لتنفيذ عدد (102) حملة لفحص عوادم (11250) سيارة بمركزي الزقازيق وبلبيس تبين مخالفة (1009) سيارة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكيها.

قيام جهاز شؤون البيئة بعدة اجراءات فى موسم حصاد الارز

وأشار رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى القيام الجهاز بعدة إجراءات أثناء موسم حصاد قش الأرز للقضاء على السحابة السوداء تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية ومديرية الزراعة للتفتيش المسائى يوميًا على المخالفين لقانون المخلفات والقائمين بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية داخل نطاق محافظة الشرقية.

اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر

وفقا لتقرير الإنذار المبكر الصادر من وزارة البيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة وعرضها على الجهات المختصة،وأسفر التفتيش على تحرير عدد (786) محضر مخالفة بيئية وجاري العرض على السلطة المختصة.

التنسيق بين مديرية الزراعة ومواقع تجميع قش الارز

تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لفتح عدد ( 139) موقع تجميع قش أرز بمراكز ومدن محافظة الشرقية، وتم تجميع (148535) طن قش الأرز من بداية الحصاد وتم التنسيق مع مديرية الزراعة بالشرقية لتأجير معدات زراعية ( مكابس وجرارات زراعية ) بإيجار رمزي بسيط لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية بمحافظة الشرقية لمساعدة المزارعين لجمع قش الأرز وكبسة والإستفادة منه في إنتاج الأسمدة والأعلاف.

التنسيق بين الجهاز ومجالس المدن

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية بالشرقية للمرور على عدد (180) فاخورة بنطاق مركز الزقازيق ومنيا القمح، بالإضافة للمرور على عدد (12) مسبك بنطاق مركز الزقازيق، فضلًا عن المرور على عدد (7) مصانع طوب بنطاق مركز ههيا،وتبين توقفهم جميعًا عن العمل تنفيذًا لقرار السيد المهندس / محافظ الشرقية رقم 4008 لسنة 2024.

المرور على 277 مكمورة

كما تم المرور على عدد (277) مكمورة فحم نباتى بنطاق مركزى بلبيس ومنيا القمح حيث تبين توقف عدد (262) مكمورة عن العمل، ومخالفة عدد (15) مكمورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المرور على 14 مقلب بالمركز

تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية للمرور على عدد (14) مقلب ونقطة وسيطة بنطاق مراكز ومدن محافظة الشرقية، وذلك للسيطرة على أي إشتعالات ذاتية أو إنبعاثات وأدخنة تلوث الهواء.

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