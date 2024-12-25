لحظة تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان (فيديو)

أعلنت السلطات الكازاخية، اليوم الأربعاء، تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

تحطم طائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني عاصمة جمهورية الشيشان

وأكدت وزارة الطوارئ في كازاخستان تحطم طائرة كانت في طريقها من باكو إلى جروزني عاصمة جمهورية الشيشان، تحطمت في مطار مدينة أكتاو غرب كازاخستان.

وقالت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان، عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام": "طائرة كانت متجهة من باكو إلى غروزني، تحطمت في مطار أكتاو. في الوقت الحالي، يتم توضيح المعلومات حول الضحايا، وتم الإبلاغ بشكل أولي عن وجود ناجين".

وأشارت الوزارة الكازاخية إلى أن فرقها عثرت على الطائرة مشتعلة لدى وصولها إلى مكان الحادث، فيما تمكنت أطقم العمل من السيطرة على الحريق الذي نشب بعد تحطم الطائرة.

🛑🎥🇦🇿 Le vol d'Azerbaijan Airlines s'écrase à Aktau, au Kazakhstan 🇰🇿



Les premiers rapports indiquent qu'il y aurait des survivants et que l'impact d'oiseaux dans les moteurs en serait la cause.



67 personnes et cinq membres d’équipage seraient à bord de l'avion qui s'est… pic.twitter.com/SYbLLG89tH — Tunis Tribune (@tunistribune) December 25, 2024

هبوط طائرة إمبراير 190 التي تديرها الخطوط الجوية الأذربيجانية

وكتبت شركة الطيران على إنستجرام: "هبطت طائرة إمبراير 190 التي تديرها الخطوط الجوية الأذربيجانية، رقم الرحلة J2-8243 على طريق باكو-جروزني، اضطراريًا على بعد حوالي 3 كيلومترات بالقرب من مدينة أكتاو. مركز النفط والغاز على الساحل الشرقي لبحر قزوين، وسيتم تقديم معلومات إضافية بشأن الحادث للجمهور".

وبحسب شركة الطيران، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة في أكتاو هو سرب من الطيور.

وذكرت وكالات أنباء روسية أن الرحلة رقم J2-8243 كانت تهبط بسرعة قبل أن تتحطم وتشتعل فيها النيران. وتظهر لقطات فيديو أعمدة من الدخان تتصاعد من موقع التحطم.

حالات الطوارئ في كازاخستان

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، تم نقل 25 شخصًا إلى المستشفيات بعد تحطم الطائرة، حسبما صرحت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان لوكالة "سبوتنيك".

وتم إعادة توجيه الطائرة من باكو إلى محج قلعة ثم إلى أكتاو، بسبب الضباب في غروزني، حسبما صرحت الخدمة الصحفية في مطار عاصمة الشيشان لوكالة "سبوتنيك".

Another video showing the crash of Azerbaijan Airlines Flight 8243 pic.twitter.com/Ze5pQ7Grv9 — BNO News Live (@BNODesk) December 25, 2024

وتحدثت وسائل الإعلام الأذربيجانية عن نجاة 13 راكبًا حتى الآن كانوا على متن الطائرة المنكوبة في كازاخستان.

ولم تتحدث أي جهة رسمية عن عدد الركاب أو الضحايا أو أسباب الحادث، بينما تشير وسائل الإعلام إلى أن عدد الركاب على متن الطائرة يتراوح من 70 ل 100 شخص إلى جانب أفراد الطاقم.

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