مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بتركيا

أعلنت السلطات التركية، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن مصرع 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية في ولاية إسبارطا، جنوب غربي البلاد.

تركيا تعلن تحطم مروحية عسكرية

وأفاد البيان بأن الحادث وقع أثناء قيام المروحية التركية بمهام تدريبية، مضيفًا أن فرق الإنقاذ والإغاثة هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وأكدت الجهات المعنية فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لا تزال قيد التقييم.

مصرع 4 جنود في تحطم طائرة

وبدروه قال عبد الله إرين حاكم إقليم إسبرطة التركي: إن أربعة جنود على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أثناء مهمة تدريبية في جنوب غرب تركيا اليوم.

وأضاف لقناة إن.تي.في التلفزيونية أن السلطات التركية:" تبحث عن أفراد آخرين كانوا على متن الطائرة. ولا تفاصيل أخرى حتى الآن".

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