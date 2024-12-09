الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة عسكرية بتركيا

طائرة عسكرية، فيتو
طائرة عسكرية، فيتو

أعلنت السلطات التركية، في بيان رسمي، اليوم الاثنين، عن مصرع 4 عسكريين جراء تحطم مروحية عسكرية  في ولاية إسبارطا، جنوب غربي البلاد.

 تركيا تعلن تحطم مروحية عسكرية 

وأفاد البيان بأن الحادث وقع أثناء قيام المروحية التركية  بمهام تدريبية، مضيفًا أن فرق الإنقاذ والإغاثة هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وأكدت الجهات المعنية فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية لا تزال قيد التقييم.

مصرع 4 جنود في تحطم طائرة 

 وبدروه قال  عبد الله إرين  حاكم إقليم إسبرطة التركي: إن أربعة جنود على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية أثناء مهمة تدريبية في جنوب غرب تركيا اليوم.

وأضاف لقناة إن.تي.في التلفزيونية أن السلطات التركية:" تبحث عن أفراد آخرين كانوا على متن الطائرة. ولا تفاصيل أخرى حتى الآن".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحطم طائرة عسكرية تحطم مروحية تحطم مروحية عسكرية تحطم طائرة هليكوبتر السلطات التركية تركيا

مواد متعلقة

وزير خارجية تركيا: بشار الأسد خارج سوريا

خبير إستراتيجي: تركيا أول من سيكتوي بنيران التصعيد في سوريا

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

الأكثر قراءة

قبل هروبه من دمشق بلحظات، آخر أوامر بشار الأسد للجيش السوري

تفاجئ واشتكى من الجيش، تفاصيل اللقاء الأخير للرئيس بشار الأسد قبل الرحيل

تلامس الـ51 جنيها، أسعار الدولار تواصل ارتفاعها بالبنوك (آخر تحديث)

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

تريزيجيه يصل القاهرة، هل ينهي اتفاقه مع الأهلي؟

الأهلي يتصدر ترتيب دوري الكرة النسائية قبل انطلاق مباريات اليوم

منوعات

المزيد

الشرطة التركية تعتقل مواطنا حاول الانتحار بعد قتل زوجته ونجله

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 18 عامًا.. رحيل الشيخ عطية صقر، وأبعدوه عن لجنة الفتوى لهذا السبب

ما حكم الشرع في الزواج العرفي بدون شهود؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية