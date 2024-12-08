حقيقة مقتل بشار الأسد مع أبنائه وتحطم طائرته بعد مغادرته دمشق

أشارت بعض المصادر السورية إلى تحطم طائرة الرئيس السوري المعزول، بشار الأسد، ومقتله مع 3 من أبنائه، الذين كانوا بالطائرة، وذلك ما أوردته صحيفة "The Times of Israel" العبري، والذي نقلته عن وكالة أنباء "رويترز"

مقتل بشار الأسد في حادث تحطم طائرته



وذكرت "رويترز" عن مصادر سورية أن بشار الأسد ربما يكون قد قُتل في حادث تحطم طائرة أثناء هروبه من سوريا، حيث أفادت بيانات موقع (Flightradar) الإلكتروني، أن طائرة سورية أقلعت من مطار دمشق، في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن الرئيس السورية المخلوع بشار الأسد ربما كان على متن الطائرة، التي تحطمت.



وذكر موقع تتبع الطائرات (Tendar) أن طائرة سورية من طراز IL-76T قادمة من دمشق ارتفاعها سريع، فقدت بالقرب من حمص وربما سقطت غربي تلك المدينة، وهناك شائعات بأنها كانت طائرة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مع أبنائه.

طائرة بشار تنحرف عن مسارها فجأة



وكانت الطائرة قد حلقت في البداية نحو منطقة الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد وعائلته، ولكنها بعد ذلك غيرت مسارها بشكل مفاجئ وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق، قبل أن تختفي عن الخريطة، وفقًا لـ "رويترز".

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A Syrian IL-76T coming from Damascus lost fast altitude near Homs and possibly crashed west of that city. There are rumors that it was Assad‘s plane. pic.twitter.com/K6IvQILlsw — (((Tendar))) (@Tendar) December 8, 2024



وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أنها لم تتمكن من التأكد من هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المتجهة من دمشق لحمص.

وأكدت رويترز، نقلًا عن مصدرين سوريين أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون بشار الأسد قد قُتل في حادث تحطم الطائرة، حيث كان من غير المعروف سبب عودة الطائرة إلى مسارها بشكل مفاجئ واختفائها عن الخريطة، وخاصة أن اتجاهها المحدد كان من دمشق لحمص.

بشار الأسد غادر سوريا لجهة غير معلومة



كما أكد المصدران السوريان أن بشار الأسد غادر دمشق متجهًا إلى وجهة غير معروفة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، وفقًا لما قاله ضابطان كبيران في الجيش لوكالة "رويترز".

قال مصدران سوريان إن هناك احتمالا كبيرا للغاية بأن الأسد ربما يكون قد قُتل في حادث تحطم طائرة، حيث لا يزال من غير المعروف سبب انعطاف الطائرة المفاجئ واختفائها عن الخريطة، وفقا لبيانات موقع فلايت رادار.

رويترز pic.twitter.com/i4qHt4rEYm — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 8, 2024



وأقلعت طائرته التابعة للخطوط الجوية السورية من مطار دمشق في الوقت الذي وردت فيه تقارير عن سقوط العاصمة في يد المعارضة، وفقًا لبيانات موقع Flightradar.

قال مصدران سوريان إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون الأسد قد قُتل في حادث تحطم الطائرة، إذ كان من الغريب أن تقوم الطائرة بانعطاف مفاجئ وتختفي عن الخريطة، وفقًا لبيانات من موقع Flightradar.

اغتيال أم حماية حقيقة مقتل بشار الأسد



ورجحت بعض وسائل الإعلام العبرية أنه قد يكون قد تم اغتيال بشار الأسد للتخلص منه، أو قد يكون عملية تمويه لادعاء مقتله وإبعاده عن الملاحقة وإحراج الدولة المستضيفة له.

حقيقة مقتل بشار الأسد، فيتو



قد يكون اغتيالًا للتخلص منه قبل فضح أسرار حلفائه، أو قد يكون لعبة لادعاء مقتله وابعاده عن الملاحقة وإحراج الدولة المستضيفة لمجرم حرب.

وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن مقتل بشار الأسد ونجله حافظ و٣ ضباط أخرين في تحطم طائرة أثناء هروبه من سوريا.

الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام قد ذكرت أن الرئيس السوري المعزول بشار الأسد قد غادر دمشق وعائلته في طائرة إلى جهة غير معلومة، عند ورود أنباء عن اقتراب المعارضة السورية المسلحة من العاصمة السورية دمشق، وهو الآن في هذا المكان غير المعروف، ولم يُصب بشيء.

ولم يتسن لنا حتى الآن من حقيقة مقتل بشار الأسد وأبنائه في حادث تحطم الطائرة.

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