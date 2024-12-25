على متنها 67 راكبا، تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان

تحطمت اليوم الأربعاء طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو غربي كازاخستان كان على متنها 67 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم، نجا منهم 27.

تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في كازاخستان



ومن جانبها أفادت وكالة "سبوتنيك - كازاخستان" نقلا عن وزارة الطوارئ بنجاة 27 راكبا تم نقلهم إلى المستشفى بمقاطعة مانغيستاو الكازاخية.

ووفقا للوكالة فإن بين الناجين 5 في حالة حرجة، كما وصل طفل عمره 11 عاما إلى المستشفى، وآخر عمره 16 عاما في طريقه إلى المستشفى.

نجاة 27 راكبا من الحادث

وأكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن الطائرة من طراز "إمبراير 190" نفذت هبوطا اضطراريا على بعد حوالي 3 كم من مدينة أكتاو.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن شركة الطيران، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هبوط الطائرة الاضطراري نجم عن اصطدامها بسرب من الطيور.

ووفقا لوزارة النقل الكازاخستانية كان على متن الطائرة 37 مواطنا أذربيجانيا، و6 مواطنين كازاخيين، و3 قرغيز، و16 روسيا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اضطر لإلغاء زيارته المقررة إلى روسيا اليوم وعاد إلى باكو على خلفية الحادث.

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