الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يحذر مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات الرقم القومي

تنظيم الاتصالات،
تنظيم الاتصالات، فيتو

أصدر  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا يحذر فيه مستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية من مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم على تلك المواقع والتطبيقات. 

عدم مشاركة بيانات بطاقات الرقم القومي 

 يوصي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مرتادي ومستخدمي المواقع والتطبيقات الإلكترونية بعدم مشاركة بيانات بطاقة الرقم القومي إلا مع المواقع والتطبيقات الموثوق بها، كالمواقع والتطبيقات الحكومية. 

أوضح البيان أن ذلك يأتي  في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حماية حقوق المستخدمين وضمان خصوصية معلوماتهم وبياناتهم الشخصية. 

مخاطر انتهاك الخصوصية 

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كان الجهاز قد لاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض المواقع والتطبيقات الإلكترونية بطلب بيانات بطاقة الرقم القومي، بما يخالف الإجراءات المعتادة للشراء أو التسجيل بهذه المواقع أو التطبيقات، وبالتالي قد يعرضهم إلى مخاطر سرقة الهوية وانتهاك الخصوصية، أو إساءة استخدام هذه البيانات بأي شكلٍ من الأشكال بالمخالفة لأحكام القانون.

تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات لتيسير استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أصدر في بداية ديسمبر الجاري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لشركات المحمول فيما يخص خدمات محافظ المحمول الإلكترونية بتهيئة الخدمات وإتاحتها للمستخدمين من ذوي الهمم لإجراء عمليات الدفع، وتحويل الأموال، والتسوق الإلكتروني بطريقة آمنة وسهلة.

اليوم العالمي لذوي الهمم 

يأتى ذلك احتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم وإيمانًا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأهمية تمكين ذوي الهمم من الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.
وتتضمن التعليمات تمكين ذوي الهمم من الاشتراك وتفعيل خدمة المحافظ الإلكترونية للمحمول بشكلٍ سلس، وتوفير آلية للتعامل مع ذوي الهمم داخل منافذ البيع وذلك من خلال مترجمي لغة الإشارة، أو شاشات لإطلاعهم على كافة المعلومات والإجراءات، بالإضافة إلى توفير عقود الخدمة بلغة برايل. 


كما وجه الجهاز مشغلي خدمات الاتصالات بتطوير تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم بما يتناسب مع احتياجات ذوي الهمم وذلك من خلال توفير واجهات مرئية وصوتية، وتطوير خاصية الإملاء الصوتي، ودعم التقنيات المساعدة مثل قارئ الشاشة، لتيسير استخدام خدمات الدفع والتحويل عبر المحمول. 
تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات محافظ الهاتف المحمول الإلكترونية لجميع فئات المجتمع على حدٍ سواء، كما تتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية وتمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان. 

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