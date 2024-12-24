رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

أعلنت وزارة الداخلية في سيول اليوم الثلاثاء أن كوريا الجنوبية أصبحت رسميًا "مجتمعًا فائق الشيخوخة"، حيث تجاوزت نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 20% من إجمالي السكان، ويأتي ذلك في ظل مواجهة البلاد أزمة ديموغرافية ناجمة عن شيخوخة السكان السريعة وانخفاض معدلات المواليد.

كوريا الجنوبية أصبحت رسميًا "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية، إن عدد الكوريين الجنوبيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بلغ 10.24 ملايين شخص حتى يوم الاثنين، وهو ما يمثل 20% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.22 مليون نسمة، وفقًا لما ذكرت وزارة الداخلية.

وأضافت الوكالة أن الأمم المتحدة تصنف الدول التي تزيد نسبة سكانها الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر عن 7% كمجتمع متقدم في السن، والتي تتجاوز فيها النسبة 14% كمجتمع مسن، والتي تزيد النسبة فيها عن 20% كمجتمع "فائق الشيخوخة".

شيخوخة السكان السريعة وانخفاض معدلات المواليد

وأشارت الوكالة إلى أن عدد المواطنين ارتفع في الفئة العمرية التي تبلغ 65 عامًا أو أكثر في كوريا الجنوبية تدريجيًا على مر السنين، بعدما سجل 4.94 ملايين شخص في عام 2008.

وأوضحت الوكالة،أن "هذه الفئة العمرية شكلت 10% من السكان عام 2008، قبل أن تتجاوز 15% في عام 2019، وتصل إلى 19.05% في يناير/كانون الثاني من هذا العام؛ وحتى يوم الاثنين، بلغ عدد النساء في هذه الفئة العمرية 5.69 ملايين، مقارنة بـ 4.54 ملايين رجل؛ وبلغت نسبة الفئة العمرية 27.18% من سكان إقليم جنوب جولا، وهو الأعلى بين المناطق الرئيسية في البلاد".

وقد كشفت كوريا الجنوبية عن خطط لإطلاق وزارة جديدة لوضع الاستراتيجيات السكانية لمواجهة أزمتها الديموغرافية.

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