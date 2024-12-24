ضبط 90 عبوة دخان و108 آلاف لعبة نارية في حملة أمنية بالقاهرة (صور)
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت متاجري الألعاب النارية.
وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط ( 15 شخصا لاثنين منهم معلومات جنائية ) تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على (108335 قطعة ألعاب نارية - 90 عبوة دخان).
حملة أمنية بالقاهرة تضبط 15 بائع بحوزتهم 90 عبوة دخان و108 آلاف قطعة ألعاب نارية
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا