الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 90 عبوة دخان و108 آلاف لعبة نارية في حملة أمنية بالقاهرة (صور)

المضبوطات
المضبوطات

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت متاجري الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط  ( 15 شخصا لاثنين منهم معلومات جنائية ) تخصصوا فى الاتجار بالألعاب النارية وترويجها، وعُثر بحوزتهم على (108335 قطعة ألعاب نارية - 90 عبوة دخان).
 

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حملة أمنية بالقاهرة تضبط 15 بائع بحوزتهم 90 عبوة دخان و108 آلاف قطعة ألعاب نارية 


وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها.

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