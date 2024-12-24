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حوادث

الأمن يكشف ملابسات تهديد طلاب إحدى المدارس ببورسعيد على يد مستقلى دراجات نارية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا الإدعاء بقيام مجموعة من مستقلى الدراجات النارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد.
 

حقيقة تهديد طلاب أحدى المدارس ببورسعيد

 

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله  عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإدعاء بقيام مجموعة من الشباب مستقلين دراجات نارية بتهديد الطلاب بمحيط إحدى المدارس ببورسعيد بأسلحة بيضاء وسرقتهم بالإكراه.
 

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وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات أو وقائع تهديد بأسلحة بيضاء أو سرقة بالإكراه بالمنطقة المشار إليها.. وتم تحديد صاحب الحساب  (مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى) وبسؤاله قرر بتناقله لذلك الإدعاء من إحدى الصفحات (تم تحديد القائم عليها – مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ).

 

وبمواجهتهما أفاد بقيامهما بذلك لتوعية الطلبة وأولياء الأمور خوفًا من تعرضهم لسرقة هواتفهم المحمولة وأنهما لم يشاهدا أى حالات سرقة بالإكراه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة المناخ قسم شرطة الضواحي وزارة الداخلية

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