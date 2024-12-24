الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

غدا، ملتقي تفانين الفنى بنادى الزمالك

ملتقي تفانين الفنى
ملتقي تفانين الفنى بنادى الزمالك، فيتو

تنظم لجنة النشاط الاجتماعي بنادى الزمالك برئاسة الكابتن حسن لبيب ملتقي تفانين الفنى (باى باى 2024) برئاسة الفنانة نهي محفوظ.  يفتح الملتقي أبوابه غدا الأربعاء، وتستمر الفاعليات حتى يوم الاثنين المقبل.

تنطلق الفاعليات يوم الخميس المقبل بندوة ثقافية تحت عنوان “الوعي ودور الفن”، من السابعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، حيث تستضيف الندوة المخرج الكبير محمد فاضل والكاتب والمفكر الدكتور سعد الزنط ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد نوار.

كما يُعقد مهرجان ورش تعليمية للطفال تحت رعاية الفنانة مها الجندى يوم الجمعة المقبل من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة مساء، وبعدها تفتح ورشة عمل الورد الروسي أبوابها للكبار حتى الساعة السادسة مساء برعاية الفنانة آية الله النبوي، فيما تعقد يوم السبت المقبل ورشة جداريات برعاية الفنانة هدى عويس، وأخيرا يوم الاثنين المقبلن سوف تعقد ورشة رسم من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السادسة مساء برعاية الفنان خالد السماحي.

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الكاتب الصحفي محمد نوار نادي الزمالك النشاط الاجتماعي بنادى الزمالك ملتقي تفانين الفنى
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