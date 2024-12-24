نجاح إجراء جراحتين خطيرتين بمستشفى ههيا المركزي في الشرقية

قالت الدكتورة هبة الضريبي مدير مستشفى ههيا المركزي: إن الفريق الطبي بقيادة الدكتور حسام عبدالحليم أخصائي الجراحة، والدكتور طاهر شكري اخصائي التخدير واماني محمد عبدالعال بهيئة التمريض بالعمليات، قاموا بإجراء جراحة دقيقة لمريض عمره 67 سنة مصاب بورم بالحوض وبعد الفحوصات الإكلينيكية والطبية اللازمة تبين وجود ورم بالحوض قد كان تم استئصاله من قبل.

تم استئصال الورم وتبين بوجوده على قناة مجرى البول كاملة وتم تسليك قناة مجرى البول بدون تركيب قسطرة بولية، وتم تصليح الحوض كاملا بعد استئصال الورم، وتمت العملية بنجاح والمريض بصحة جيدة.

جراحة عاجلة لمريضة تبلغ 72 عاما

كما قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور حسام عبدالحليم اخصائي الجراحة والدكتور محمود نور.اخصائي التخدير ومعهم سامية الطوخي وأميرة الهادي من تمريض العمليات بإجراء جراحة عاجلة لمريضة تبلغ 72 عاما تعاني من انسداد معوي منذ ثمانية أيام، وبالفحوصات الطبية اللازمة تبين أنها تعاني من انميا حادة وسيولة بالدم.

التفاف القولون نتيجة عيب خلقى

وقالت الضريبي تم عمل استكشاف كامل وجد انسداد كامل بالقولون نتيجة التفاف القولون نتيجة عيب خلقي وهو عدم استدارة الأمعاء وتم تسليك القولون كاملا مع الحفاظ علي القولون والأمعاء الدقيقة وتم تثبيت القولون الصاعد بالجهة اليمني من البطن واستئصال الزائدة الدودية احترازيا.

وتمت الجراحة بنجاح والمريضة بحالة جيدة تتلقى العلاج بالعناية المركزة لضبط سكر الدم وقلوية الدم والعلامات الحيوية وتوجهت الدكتورة هبه الضريبي مدير المستشفى بالشكر فريقى الجراجة بالمستشفى

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