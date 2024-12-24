«سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي» أمام جلسة الاستئناف غدًا.. انسحاب محاميين من هيئة الدفاع عن عمر زهران.. المحكمة تقضي بالسجن سنتين وتستند على 3 أدلة.. وهذا موقف نقابة السينمائيين (صور)

يبدأ غدا الأربعاء فصل جديد من فصول قضية المخرج عمر زهران، المتهم فيها بسرقة مجموعة كبيرة من المجوهرات والمشغولات الذهبية الخاصة بالفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث تنظر محكمة جنح مستأنف الجيزة، الاستئناف المقدم من «زهران» على حكم حبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ الصادر من محكمة أول درجة.

السجن عامين مع الشغل للمخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

الفصل الجديد من محاكمة المخرج عمر زهران، يشهد تغييرا جوهريا فى هيئة الدفاع عنه، وذلك بعد انسحاب المحاميين طارق جميل سعيد، ومحمد حمودة منها، بالإضافة إلى إلغاء نقابة السينمائيين التفويض الممنوح منها للمستشار مرتضى منصور، الذى استمر فى الدفاع عن زهران بموجب توكيل وتفويض من أسرته.

وتضم هيئة الدفاع الجديدة عن عمر زهران إلى جانب مرتضى منصور، المستشار شريف حافظ المحامي بالنقض، وخالد فؤاد المستشار القانوني لنقابة السينمائيين.

ووفقا لمصادر مقربة من هيئة الدفاع الجديدة، فإن منصور ورفيقيه، أعدوا مفاجآت جديدة من شأنها أن تقلب الموازين فى القضية وتثبت براءة موكلهم.

ومن المقرر أن يقدم فريق الدفاع عن المخرج عمر زهران، مذكرة استئناف الحكم فى جلسة الغد، والتى تم إعدادها بعد قراءة حيثيات حكم الإدانة بعناية والرد على كل الأدلة والوقائع التي اعتمدت عليها محكمة أول درجة فى إدانة « زهران » ومن ثم الحكم بسجنه مع الشغل لمدة سنتين.

وكانت محكمة جنح الجيزة، قد أودعت حيثيات حكمها بحبس المخرج السينمائي عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، متضمنة أدلة الإدانة.

وكان أول هذه الأدلة ما جاء فى الحيثيات من أن المحكمة اطمأنت إلى شهادة عامل نظافة والتى قال فيها إن شاليمار الشربتلي طلبت منه تنظيف شقتها، وعقب البدء في أعمال النظافة، وحضر المتهم عمر زهران، وطلب منه هو ورفيقه إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجوده، وأمرهما بإعادة ترتيب الأدراج الشخصية الخاصة بصاحبة الشقة، وهو أمر يحدث لأول مرة مما يبعث على الشك والريبة فى نواياه.

أما الدليل الثانى الذى أوردته المحكمة فى حيثياتها فيتمثل فيما كشفت عنه التحريات والتحقيقات وأقوال الشهود، من أن المخرج المتهم كانت بحوزته حقيبة متوسطة الحجم، وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين، فضلا عما قرره المتهم الثاني «عنتر. ح» ـ تم إخلاء سبيله أثناء التحقيقات ـ من أنه أثناء بحثه عن المجوهرات والساعات المفقودة كان المخرج عمر زهران هو من يحدد له الأماكن والحقائب التي يبحث فيها، وبالفعل عثر فيها على عدد من القطع المفقودة.

عمر زهران أخرج مشهدا سينمائيا لارتكاب جريمته

والدليل الثالث على إدانة عمر زهران وفقا لما جاء فى حيثيات حكم حبسه، يتمثل فى أن المحكمة اطمأنت لأقوال المتهم الثاني، وهو ما يبعث في يقينها أن المتهم رتب مشهدا سينمائيا للعثور على المجوهرات المبلغ بسرقتها، وبطريقة تنفي عنه الشبهة، وتؤكد للمجني عليها أنها أخطأت في الإبلاغ عن سرقة تلك المنقولات، لأنها موجودة بمسكنها، وهو الأمر الذي تتيقن معه المحكمة من ارتكاب المتهم للواقعة.

وأوضحت الحيثيات أنه بسؤال خالد يوسف حلمي محمد يوسف، مخرج سينمائي، شهد أنه نما إلى علمه من زوجته المجني عليها سرقة بعض المشغولات الذهبية وساعات اليد الخاصة بها من الشقة محل سكنهما، وأنه إبان ذلك انتقل إلى المسكن خاصته، رفقة كل من عمر زكريا زهران، وعنتر. ح. م، وقام الأخيران بالبحث بأرجاء المسكن حال انتظاره نتائج البحث.

وأشارت الحيثيات إلى أنه عقب ذلك حضر إليه عمر زهران وأبلغه بعثوره على حقيبة جلدية بداخلها كيسان بلاستيكيان بداخل كل منهما المصوغات الذهبية المعثور عليها، وهي ساعة ذهبية مرصعة بالماس ماركة أوديماربيجيه وحلق الماس وزفير وخاتم الماس وزمرد وإسورة ذهبية، وخاتم أزرق بلوتوباز وخاتم ألماس تركواز وخاتم أحمر مرصع بالماس، وخاتم سولتير.

وأضافت الحيثيات أن خالد يوسف سارع بالاتصال بزوجته المجني عليها مخبرا إياها بعثورهما على المنقولات سالفة البيان، وأردف أنه لم يبصر أي من المتهمين بحوزته تلك المنقولات قبل العثور عليها أو حال العثور عليها.

تفاصيل حيثيات حكم حبس عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

تعود بداية القضية إلى أكثر من عام ونصف العام، وقتها تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالجيزة، يفيد باختفاء كمية كبيرة من مقتنياتها ومجوهراتها النفيسة.

وأوضحت في بلاغها أن المسروقات تضم مشغولات ذهبية متنوعة مرصعة بالألماس، وساعات فاخرة ذات ماركات عالمية باهظة الثمن، وقد بلغت قيمة المسروقات الإجمالية حوالي 40 مليون جنيه مصري، وأنها بحثت عنها في كل مكان، ولكنها لم تعثر لها على أثر، ومنذ أسابيع تقدمت الشربتلي، ببلاغ جديد إلى الجهات الأمنية اتهمت فيه المخرج عمر زهران صراحة بسرقة مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة.

وأشارت في بلاغها إلى أن المخرج المتهم، استولى على المسروقات من داخل غرفة نومها بمسكنها الكائن بأحد الكمبوندات الفاخرة بمحافظة الجيزة، وأوضحت أن المخرج عمر زهران كان دائم التردد على منزلها بحكم علاقات زمالة وصداقة كانت تربط بينها وزوجها المخرج خالد يوسف، من جهة، وبين المخرج عمر زهران من جهة أخرى.

ليلة القبض على المخرج عمر زهران

وبدأ رجال البحث الجنائي بالجيزة في إجراء تحرياتهم الدقيقة حول بلاغ شاليمار الشربتلي، وتوصلوا إلى أن المخرج عمر زهران، بالفعل كان دائم التردد على منزل المخرج خالد يوسف وزوجته، وأنه تربطه بهما علاقة صداقة ممتدة منذ زمن طويل ويعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهما، وهناك شبهات بالفعل حول تورطه في سرقة المجوهرات المشار إليها، خصوصا بعد أن تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المخرج عمر زهران، وواجهوه بالاتهام الموجه إليه، إلا أنه أنكره جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه الشديد من موقف زميله خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

نص أقوال المخرج عمر زهران في تحقيقات النيابة العامة

أحيل المخرج المتهم إلى النيابة العامة، والتى بدأت تحقيقات موسعة معه في الواقعة، ووجهت له اتهاما مباشرا نصه: “أنت متهم بسرقة مجوهرات خاصة بالسيدة شاليمار الشربتلي قيمتها تتجاوز 40 مليون جنيه من داخل مسكنها.. فما ردك؟”

فأجاب المخرج عمر زهران قائلا: "محصلش.. هذا الاتهام عار تماما من الصحة".

فعاودته النيابة بسؤال آخر نصه: "وما هي معلوماتك عن واقعة السرقة محل التحقيق ولماذا تم اتهامك فيها؟ ".

ليجيب المخرج: "حقيقة لا أعلم سبب الاتهام، أما معلوماتي عن واقعة السرقة، أنها وقعت قبل عام ونصف تقريبا، ووقتها كنت حريص على التواجد مع شاليمار وزوجها خالد يوسف، وبحثت معهما فى أماكن كثيرة عنها، وكانت علاقتنا وطيدة فى تلك الفترة، إلى أن فوجئت بخالد يوسف يوجه لى أسئلة غريبة من نوعية لماذا تشاركنا البحث عن المجوهرات، وما هى الأماكن التى بحثت فيها؟، فأخبرته أن مشاركتى فى البحث جاءت بحكم صداقتى الممتدة مع شاليمار، وأننا بحثنا فى كل الأماكن بالمنزل باستثناء غرفة مغلقة خاصة بنجله، وعندما فتحنا الغرفة عثرنا على المجوهرات المفقودة باخل كيس".

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، إلى أن انتهت من كافة التفاصيل والإجراءات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته محبوسا إلى المحاكمة.

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