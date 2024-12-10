التفاصيل الكاملة لمحاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي.. القضية بدأت منذ عام ونصف وتحقيقات النيابة تفجر مفاجآت مذهلة.. مرتضى منصور يقلب الموازين بتصريحات نارية

عمر زهران، بين ليلة وضحاها، تحول المخرج الكبير عمر زهران، من نجم معروف في الوسط السينمائي بفضل أعماله المميزة، إلى متهم حبيس القضبان، بعد أن اتهمته شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج المعروف خالد يوسف، بسرقة مجموعة كبيرة من المجوهرات ومقتنياتها الثمينة، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه، ولأن طرفي القضية من نجوم مجتمع المشاهير، فقد حظيت باهتمام كبير من المتابعين ووسائل الإعلام داخل مصر وخارجها.. القضية التي أطلق عليها البعض اسم "قضية المجوهرات"، حافلة بالتفاصيل والمفاجآت المثيرة، كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة، وأقوال المخرج المتهم عمر زهران، كما شهدت جلسات محاكمته التي عقدت حتى الآن، أحداثا أكثر إثارة.

أول ظهور للمخرج عمر زهران داخل المحكمة

"فيتو" فى السطور التالية، ترصد تفاصيل القضية، وكواليس ما جرى فيها منذ الكشف عنها وحتى جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم فى محكمة جنح الجيزة.

سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي منذ عام ونصف

تعود بداية القضية إلى أكثر من عام ونصف العام، وقتها تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، ببلاغ إلى الجهات الأمنية بالجيزة، يفيد باختفاء كمية كبيرة من مقتنياتها ومجوهراتها النفيسة، وأوضحت في بلاغها أن المسروقات تضم مشغولات ذهبية متنوعة مرصعة بالألماس، وساعات فاخرة ذات ماركات عالمية باهظة الثمن، وقد بلغت قيمة المسروقات الإجمالية حوالي 40 مليون جنيه مصري، وأنها بحثت عنها في كل مكان، ولكنها لم تعثر لها على أثر، ومنذ أسابيع تقدمت الشربتلي، ببلاغ جديد إلى الجهات الأمنية اتهمت فيه المخرج عمر زهران صراحة بسرقة مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة. وأشارت في بلاغها إلى أن المخرج المتهم، استولى على المسروقات من داخل غرفة نومها بمسكنها الكائن بأحد الكمبوندات الفاخرة بمحافظة الجيزة، وأوضحت أن المخرج عمر زهران كان دائم التردد على منزلها بحكم علاقات زمالة وصداقة كانت تربط بينها وزوجها المخرج خالد يوسف، من جهة، وبين المخرج عمر زهران من جهة أخرى.

المخرج عمر زهران أثناء دخوله قاعة المحكمة

ليلة القبض على المخرج عمر زهران

بدأ رجال البحث الجنائي بالجيزة في إجراء تحرياتهم الدقيقة حول بلاغ شاليمار الشربتلي، وتوصلوا إلى أن المخرج عمر زهران، بالفعل كان دائم التردد على منزل المخرج خالد يوسف وزوجته، وأنه تربطه بهما علاقة صداقة ممتدة منذ زمن طويل ويعلم تفاصيل كثيرة عن حياتهما، وهناك شبهات بالفعل حول تورطه في سرقة المجوهرات المشار إليها، خصوصا بعد أن تضامن خالد يوسف مع زوجته في البلاغ.. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المخرج عمر زهران، وواجهوه بالاتهام الموجه إليه، إلا أنه أنكره جملة وتفصيلا وأبدى استغرابه الشديد من موقف زميله خالد يوسف وزوجته شاليمار الشربتلي.

نص أقوال المخرج عمر زهران في تحقيقات النيابة العامة

أحيل المخرج المتهم إلى النيابة العامة، والتى بدأت تحقيقات موسعة معه في الواقعة، ووجهت له اتهاما مباشرا نصه: "أنت متهم بسرقة مجوهرات خاصة بالسيدة شاليمار الشربتلي قيمتها تتجاوز 40 مليون جنيه من داخل مسكنها.. فما ردك".. فأجاب المخرج عمر زهران قائلا: "محصلش.. هذا الاتهام عار تماما من الصحة".. فعاودته النيابة بسؤال آخر نصه: "وما هي معلوماتك عن واقعة السرقة محل التحقيق ولماذا تم اتهامك فيها؟ "، ليجيب المخرج: "حقيقة لا أعلم سبب الاتهام، أما معلوماتي عن واقعة السرقة، أنها وقعت قبل عام ونصف تقريبا، ووقتها كنت حريص على التواجد مع شاليمار وزوجها خالد يوسف، وبحثت معهما فى أماكن كثيرة عنها، وكانت علاقتنا وطيدة فى تلك الفترة، إلى أن فوجئت بخالد يوسف يوجه لى أسئلة غريبة من نوعية لماذا تشاركنا البحث عن المجوهرات، وما هى الأماكن التى بحثت فيها؟، فأخبرته أن مشاركتى فى البحث جاءت بحكم صداقتى الممتدة مع شاليمار، وأننا بحثنا فى كل الأماكن بالمنزل باستثناء غرفة مغلقة خاصة بنجله، وعندما فتحنا الغرفة عثرنا على المجوهرات المفقودة باخل كيس".. واصلت النيابة العامة تحقيقاتها مع المخرج عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، إلى أن انتهت من كافة التفاصيل والإجراءات، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته محبوسا إلى المحاكمة.

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الفنانون يتضامنون مع المخرج عمر زهران

كان لخبر الإعلان عن إحالة عمر زهران للمحاكمة بتهمة السرقة، وقع الصاعقة المدوية داخل الوسط الفني كاملا، وأصيب عدد كبير من النجوم والمشاهير بصدمة عنيفة، ورفضوا تصديق الاتهام بل واستنكروه، وتبارى كبار النجوم فى كتابة منشورات على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، يشيدون فيها بأخلاق المخرج عمر زهران، وانه لا يمكن ان يرتكب مثل تلك الواقعة المخجلة، وأظهروا دعمهم الكامل له فى هذا الموقف العصيب، وكان من بين هؤلاء الفنانة هالة صدقي التي استنكرت الاتهام وأبدت استعدادها للشهادة مع عمر زهران أمام المحكمة، وكذلك فعلت الفنانة آثار الحكيم، والمطرب أحمد سعد، والإعلامية بسمة وهبة، كما أبدى الفنان الكبير محمد صبحي دعمه للمخرج.

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إعلاميون وفنانون يدعمون المخرج المتهم بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

بدء محاكمة عمر زهران بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

بدأت محكمة جنح الجيزة جلسات محاكمة عمر زهران، وفى أولى الجلسات التى عقدت بتاريخ 26 نوفمبر الماضي، أحضر من محبسه إلى قاعة المحكمة، وكانت الجلسة إجرائية، تلى خلالها ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة على مسامع المتهم، وواجهته هيئة المحكمة بالاتهامات فأنكرها جميعها، ثم طلب الدفاع الحاضر معه أجلا للإطلاع على أوراق القضية، وتجهيز الدفوع القانونية، نظرا لأن قرار الإحالة للمحاكمة وبدءها بالفعل جاء سريعا للغاية، كما طالب بإخلاء سبيل موكله، فاستجابت المحكمة لطلبه الأول فيما قررت استمرار حبس المتهم على ذمة القضية وأمرت بإعادته إلى محبسه.

جانب من فريق الدفاع عن المخرج عمر زهران

مفاجآت في ثاني جلسات محاكمة عمر زهران

فى جلسة المحاكمة الثانية والتي عقدت أيضا فى محكمة جنوب الجيزة يوم الثلاثاء 3 ديسمبر الحالي، ظهر المخرج عمر زهران لأول مرة وهو مقيد الحرية وفي يده "الكلبشات"، وقد بدت على ملامحه علامات القلق والترقب قبل أن يدخل قاعة المحكمة، وفى هذه الجلسة حضر معه عدد كبير من المحامين بينهم أحمد مرتضى منصور، ومحمد حمودة، وطارق جميل سعيد وغيرهم، كما حضر بعض المنتمين للوسط الفنى لمساندته والشد من أزره، فيما حضر فريق آخر من المحامين ممثلين لشاليمار الشربتلي وزوجها خالد يوسف.. وأثناء تلك الجلسة واصل المخرج نفيه لارتكاب واقعة السرقة مؤكدا براءته من ذلك الاتهام، بينما قدم دفاعه العديد من الدفوع القانونية التى يرون أنها تقوى من موقفه فى القضية وكان من بينها أن هذا الاتهام محض افتراء جاء بغرض الانتقام، ودفعوا بانتفاء الأدلة وبطلان الإجراءات، ثم قدم الدفاع تسجيلا صوتيا قال إنه سيقلب الموازين رأسا على عقب فى القضية، مشيرا إلى أنه يحوى تهديدا ووعيدا للمخرج ومن سانده من الوسط الفني، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل القضية مرة أخرى، مع استمرار حبس المتهم واستدعاء شاليمار الشربتلي للاستماع إلى أقوالها.

تفاصيل جلسة محاكمة عمر زهران الثانية فى هذا الرابط

تفاصيل جلسة الـ120 دقيقة لمحاكمة عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي

ظهور مرتضى منصور فى ثالث جلسات محاكمة عمر زهران

وفى الجلسة الثالثة التي عقدت اليوم 10 ديسمبر 2024 بذات المحكمة، حرصت هيئة المحكمة على منع تواجد وسائل الإعلام داخل القاعة، وعقدت جلسة شبه سرية، واصلت خلالها الاستماع إلى دفوع المحامين من الجانبين، ولم تحضر شاليمار الشربتلي كما كان مقررا.

المستشار مرتضى منصور أثناء تواجده أمام محكمة الجيزة

وكان من أبرز مشاهد جلسة اليوم، حضور المحامي مرتضى منصور، للمشاركة فى الدفاع عن المخرج عمر زهران، والذي حرص على الإدلاء بتصريحات إعلامية، انتقد فيها المخرج خالد يوسف وزوجته، وألمح إلى أن اتهامهما لعمر زهران أمر مريب وقال ما نصه: "اسألوا خالد يوسف عن المجوهرات"، فى إشارة منه إلى أن يوسف هو الوحيد الذى يعلم كيف اختفت المسروقات من داخل غرفة نومه.

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