ترتيب أدراج غرفة النوم وحقيبة متوسطة،المحكمة تكشف أدلة إدانة عمر زهران في سرقة المجوهرات

تواصل حيثيات حبس المخرج عمر زهران سنتين مع الشغل والنفاذ في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي والتي أودعتها محكمة جنح الجيزة كشف كيف ارتكب المتهم جريمته

وهذه المرة كشفت المحكمة أن المجني عليها شاليمار الشربتلي أرادت تنظيف الشقة خاصتها فاستعانت بعاملي نظافة للقيام بتلك المهمة وأثناء شروعهما في ممارسة عملهما فوجئا بقدوم المخرج عمر زهران

وقال عاملا النظافة إن المخرج عمر زهران طلب منهما إعادة تنظيف الغرفة الشخصية للمجني عليها في وجوده، كما طلب إعادة ترتيب الأدراج الشخصية للمجني عليها، وهو الأمر الجديد إذ أن شاليمار الشربتلي لا تطلب ذلك أبدا .

وأضاف عاملا النظافة أن المخرج عمر زهران كان بحوزته حقيبة متوسطة الحجم وهو ما يسهل له حفظ المنقولات المختلسة في غفلة من الحاضرين.

كانت بداية القضية منذ نحو عام ونصف العام، عندما اكتشفت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، اختفاء حقيبة من داخل مسكنها، تحتوي على كمية كبيرة من المصوغات والمجوهرات بينها أساور وسلاسل وخواتم ذهبية مرصعة بالألماس، بالإضافة إلى عدد من الساعات باهظة الثمن والمصنوعة من الذهب والمرصعة أيضا بالألماس، وبعضها من ماركات عالمية معروفة، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية بالجيزة أوضحت فيه مواصفات المسروقات.

القبض على المخرج عمر زهران



ومنذ عدة أسابيع، قدمت بلاغا آخر إلى الجهات الأمنية بالجيزة، اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وبناء على إذن من النيابة العامة، ألقى القبض على المخرج المتهم من داخل منزله، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

دفاع عمر زهران يطلب البراءة



بعد أن انتهت النيابة من كافة التحقيقات واستمعت لأقوال المخرج عمر زهران فى الاتهام الموجه إليه، والذي أنكره تماما، تمت إحالته إلى محكمة جنح الجيزة التي بدأت جلسات محاكمته على الفور، وعلى مدار ثلاث جلسات بدأت في 26 نوفمبر الماضي وانتهت اليوم، استمعت هيئة المحكمة إلى دفاع عمر زهران، والمحامين الحاضرين عن شاليمار الشربتلي، حيث قدم الفريق الأول عدة دفوع من بينها كيدية الواقعة، وعدم معقوليتها، وبطلان الإجراءات، وقدم تسجيلات صوتية قال إنها تحمل تهديدا ووعيدا للمخرج ومن يقف معه فى تلك الأزمة، وطالب الدفاع ببراءة المخرج عمر زهران. أما الفريق الثاني الحاضر عن زوجة خالد يوسف، فقد أكد أن جميع الدلائل تؤكد تورط المتهم في ارتكاب واقعة السرقة، وطالب بتطبيق القانون عليه.



مداولات لأكثر من 3 ساعات



وبعد أن انتهى كل فريق من دفاعه وتقديم مستنداته رفعت هيئة المحكم الجلسة للمداولة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، ثم خرج رئيس الهيئة؛ ليصدر حكمه بحبس المخرج عمر زهران بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.

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