القصة لم تنته بعد، شاليمار الشربتلي تحتفي بالحكم وعمر زهران يستأنف وهالة صدقي توجه رسالة غامضة

احتفلت الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بحكم القضاء المصري الذي أنصفها في قضية سرقة مجوهراتها، يبقى الفصل الأخير في هذه القضية مفتوحًا مع استئناف المخرج عمر زهران. ففي الوقت الذي أعلنت فيه شاليمار عن سعادتها بالحكم، مؤكدة أن "الحق ظهر"، يُنتظر أن تكون هناك تطورات جديدة في القضية.

تعليق شاليمار الشربتلي على حبس عمر زهران عامين

فبعدما تم إصدار الحكم بحبس المتهم سنتين مع النفاذ، علقت شاليمار الشربتلي وكتبت “شاليمار”، زوجة المخرج خالد يوسف، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي: “شكر خاص للقضاء المصري، بعد إعلان حكم حبس المخرج عمر زهران، عامين”، وقالت: “بفضل الله وبحمده فقد ظهر الحق وأنصفني القضاء المصري العادل بعد محاكمة ناجزة وأصدر حكمه على من خان الأمانة وأهان معنى الأخوة والصداقة وبصق على عشرة السنين وفضل عليهم ثراء حراما”.

وواصلت “شاليمار”: "أعتقد ومن معه أن كلاما مرسلا خاليا من أي منطق وإلقاء الاتهامات يمينا ويسارا وبحملة شعواء تستهدف تشويهي والنيل مني أنا وزوجي وإضفاء صفات القداسة والعصمة عليه، اعتقدوا أن ذلك كله يساعده في الإفلات بفعلته الدنيئة وتوهموا أنهم قد يؤثرون على سير العدالة أو على الأقل يكسبون قطاعات من الرأي العام ويغيرون نظرتهم لحرامي بحكم محكمة". وتوعدت شاليمار بقولها: “ولي لقاء في ساحة القضاء مع كل من ارتكب جريمة السب والقذف والتشهير أو شهادة الزور لأخذ حقي بسيف القانون البتار كان هذا عهدي دائما ببلدي الثاني مصر الحبيبة وقضائها الشامخ المنتصر للحق والعدل ونيابتها العامة التي استوثقت من الأدلة والبراهين الدامغة وشرطتها اليقظة التي تحرت وضبطت"، موجهة كل الشكر للذين كانوا متأكدين من أول لحظة بصدقها وآزروها في البحث عن حقها أو حتى الذين انتظروا كلمة القضاء ورفضوا أن ينساقوا وراء الحملة المشبوهة، التي أديرت ضدها لمجرد أنها تبحث عن حقها بالقانون.

هالة صدقي: الجيم لم ينته

وبعد ساعات قليلة من صدور الحكم ضد المخرج عمر زهران بالسجن المشدد لمدة عامين في سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، كتبت الفنانة هالة صدقي رسالة غامضة عبر حسابها على موقع فيس بوك، حيث قالت هالة صدقي "الجيم لم ينته بعد واللي أخد عربية هدية واترحل على الصعيد، الدور الجاي على اللي بعده وهنحتفل كلنا".

استئناف عمر زهران

وفي أحدث تطور عقب النطق بالحكم، كشف محامي المخرج عمر زهران، إنه تقدم أمس الأربعاء بمذكرة استئناف على حكم محكمة الجنح بالحبس عامين مع الشغل والصادر بحق موكله، على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية "شاليمار الشربتلي"، وتحدد يوم 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف على الحكم بما يعني أن قضية الرأي العام التي أثارت الجدل في الفترة الماضية لم تنته بعد وأن الملف لا يزال مفتوحًا.

خالد يوسف يتقدم ببلاغ ضد دفاع عمر زهران

وعلى هامش القضية، تقدم المخرج خالد يوسف أمس الأربعاء ببلاغ رسمي ضد المستشار مرتضى منصور، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران، يتهمه بالسب والقذف والتشهير، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها منصور عقب جلسة المحاكمة.

تفاصيل قضية شاليمار الشربتلي وعمر زهران

ولقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها، وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شئ من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها في جلسة الثلاثاء الماضي بحبس المخرج عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته المحكمة بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

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