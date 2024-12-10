ترحيل عمر زهران إلى السجن عقب صدور حكم بحبسه عامين مع الشغل في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

رحلت قوات ترحيلات الجيزة المخرج عمر زهران، إلى أحد السجون العمومية عقب صدور حكم من محكمة جنح الجيزة بحبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

كانت محكمة جنوب الجيزة قد شهدت تشديدات أمنية من الصباح الباكر تزامنا مع انعقاد جلسة محكمة جنح الجيزة، الخاصة بـمحاكمة المخرج عمر زهران، بتهمة سرقة مجموعة كبيرة من المجوهرات والساعات باهظة الثمن والتي تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه، من داخل مسكن الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

وقد شهدت جلسة اليوم حالة من التوتر والشد والجذب بين المحامين الحاضرين للدفاع عن عمر زهران وعلى رأسهم مرتضى منصور، وبين فريق الدفاع الحاضر عن شاليمار الشربتلي، وقدم كل فريق دفوعه وطلباته إلى هيئة المحكمة التي استمعت للجميع، وتسلمت حوافظ المستندات من كل فريق، وبعد انتهاء المداولة أصدرت حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وهو الحكم واجب النفاذ لذلك قامت الأجهزة المختصة باتخاذ إجراءات ترحيله إلى أحد السجون العمومية.

كانت شاليمار الشربتلي قد تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه عمر زهران بسرقة حقيبة من مسكنها تحتوى على أساور وخواتم وسلاسل ذهبية مرصعة بالألماس، بالإضافة إلى ساعات ذات مركات عالمية باهظة الثمن وبعضها من الذهب، وبناء على هذا البلاغ وإذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المخرج، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

أمام النيابة أنكر عمر زهران الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان على علاقة وطيدة بشاليمار الشربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف امتدت لسنوات طويلة، وأن لم يفكر يوما فى سرقتها، إلا أن النيابة أصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، ثم أحالته محبوسا إلى محكمة الجيزة التى أصدرت حكما بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.







ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.