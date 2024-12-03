محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

قال مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي: "أوراق قضية موكلتي والمخرج عمر زهران المنظورة أمام المحكمة لا علاقة لها إطلاقا بما ينشر على السوشيال ميديا".

قصة قضية شاليمار الشربتلي

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: إن شقة شاليمار الشربتلي سُرقت أثناء فترة غيابها، ولما عادت اكتشفت السرقة فحررت محضرا بالواقعة".

وأضاف: “ولأن سرقة شقة موكلتي ليس بها مظاهر كسر للخزينة أو غيرها، فالمسألة لم يكن بها اتهام صريح لأحد، وبناءً عليه لم يكن هناك جهد زهيد بعمل تحريات لعدم وجود متهم واضح، واستعلمت عن البلاغ فتبين بأنه تم حفظه، فقامت بعمل تظلم، ولكن عمر زهران نصحها بالبحث عن المجوهرات في شقتها وهو سيساعدها من خلال أحد الأشخاص في العثور عليها”.



البحث عن مجوهرات شاليمار الشربتلي

وأضاف محامي شاليمار الشربتلي: "عمر زهران اصطحب شخصا يدعى عنتر، إلى الشقة عددًا من المرات وفي كل مرة يتواجد فيها كان يجد في أماكن مختلفة ومتباينة بعض المسروقات على مدار 5 مرات، والمسألة أصبحت مثارًا للشبهة، ما جعلها تتهم الشخص "عنتر" في المسألة وبعد خضوعه للتحريات والتحقيق أدلى بأقواله بأنه كان يخرج المصوغات التي يشير له عليها المخرج عمر زهران وهذا قاله في تحقيق قضائي مطول ومفسر".

ولفت إلى أن عمر زهران قال إنه لم يذهب إلى شقة موكلتي مطلقا، بينما النيابة اكتشفت أنه دخل الشقة 3 مرات، هو أنكر وجود مفتاح للشقة معه، والشهود أكدوا بوجود مفتاح معه، وشهود الإثبات أكدوا وجود مفتاح معه، والمبلغة أكدت وجود مفتاح معه.

واختتم: أصابع الاتهام تشير إلى عمر زهران فتم تقنين الإجراءات والقبض عليه، متابعا أن كل ما نسب إلى خالد يوسف على أي لسان في هذه القضية كلام غير حقيقي لا يملك من قاله إقامة الدليل عليه.

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