أخبار الرياضة اليوم، بغداد بونجاح يصل القاهرة بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي.. ورابطة الأندية تعاقب الزمالك وتوقف دونجا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وصل منذ قليل الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر إلى مطار القاهرة، مع اثنين من أصدقائه، أحدهما جزائري والآخر قطري، وسط أنباء عن انتقاله للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بداية من الانتقالات الشتويه المقبلة في شهر يناير.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الخامسة وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

تصدر اسم لاعب الأهلي محمود كهربا تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة جوجل، وذلك بعد رفضه تحية جمهور الأهلي، بعد انتهاء مباراة الأهلي وبلوزداد، التي فاز فيها الأهلي بـ 6 أهداف مقابل هدف.

يعقد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم، اجتماعا للجمعية العمومية العادية، يوم الخميس المقبل، في الكويت، على هامش بطولة خليجي 26 .

وسيناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات الخليجية، بما يخدم تطوير كرة القدم في المنطقة ويحقق تطلعات الجماهير.

رد مصدر مسئول داخل رابطة الأندية المصرية على عدم معاقبة لاعب الزمالك نبيل عماد دونجا، في واقعة قيامه بشد قميص أمين عمر بشكل غير لائق، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، حدد طلباته من الصفقات بشكل مبدئي، في الميركاتو الشتوي المقبل.

انتقد الكابتن محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي السابق، تصرف المدير الرياضي للأهلي محمد رمضان برفضه ذهاب لاعبي الفريق للجماهير في استاد القاهرة، عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائي في دوري أبطال إفريقيا.

استقر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق إلى التشكيل الأساسي للأهلي في مباراته أمام المصري البورسعيدي والمقرر لها في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

انسحب فريق بيراميدز للكرة النسائية من مباراته أمام فريق مسار، في المباراة التي كان مقررا لها اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات دوري الكرة النسائية.

وكشف مصدر مطلع لـ فيتو، أن سبب عدم حضور فريق الكرة النسائية بنادي بيراميدز إلى أرض ملعب مباراته أمام فريق مسار، يرجع إلى عدم صرف لاعبات نادي بيراميدز مستحقاتهن المتأخرة.

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