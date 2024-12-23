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رياضة

رابطة الأندية تخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة المصري

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتعديل موعد مواجهة الفريق أمام المصري البورسعيدي بالجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة سيراميكا والمصري 

وبحسب خطاب الرابطة، تقرر إقامة المباراة في الثالثة عصرًا بدلًا من الخامسة، حيث تقام يوم ٣١ ديسمبر الجاري على ملعب ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

والجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة للدوري.

وكان الفريق تعادل أمام الزمالك في مباراته الأخيرة بالدوري بهدف لمثله.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز السادس بجدول الترتيب برصيد ٨ نقاط.

 

الدوري المصري، تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.

 

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي  ضد  إنبي  - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي
طلائع الجيش  ضد  الزمالك  - 8 مساءً  .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد  حرس الحدود - 5 مساءً  .. ستاد الإسماعيلية
الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت  - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً    .. ستاد 30 يونيو

الخميس 26 ديسمبر

سموحة  ضد غزل المحلة - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً   .. ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب
بتروجت ضد الجونة  - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية

 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة
2- الزمالك 10 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4-  بيراميدز 8 نقاط 
5- زد إف سي 8 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط
7- الاتحاد السكندري 8 نقاط
8- فاركو 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الجونة 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- بتروجيت 5 نقاط
13- الإسماعيلي 5 نقاط 
14- البنك الأهلي 5 نقاط
15- غزل المحلة 5 نقاط
16- إنبي 4 نقاط نقاط
17- مودرن سبورت 3 نقاط
18- حرس الحدود نقطتان

 

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