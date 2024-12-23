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رياضة

بغداد بونجاح يصل القاهرة بعد ارتباطه بالانتقال إلى الأهلي (صورة)

بغداد بونجاح في مطار
بغداد بونجاح في مطار القاهرة

وصل منذ قليل الجزائري بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر إلى مطار القاهرة، مع إثنين من أصدقائه أحدهما جزائري والآخر قطري، وسط أنباء عن إنتقاله للنادي الأهلي على سبيل الاعارة لمدة ست أشهر بداية من الانتقالات الشتويه المقبلة في شهر يناير.

ورفض بغداد بونجاح التعليق على أخبار عن انتقاله للنادي الأهلي مؤكدا أنه سعيد بالتواجد في مصر.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم وجناح خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه في الانتقالات المقبلة تلبية لرغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق. 

و فجرت صحيفة «العرب» القطرية، مفاجأة بفتح النادي الأهلي باب المفاوضات لضم  الدولي الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم نادي الشمال القطري، لتعزيز هجوم الفريق قبل المشاركة بكأس العالم للأندية 2025.

وأفاد المصدر أن الأهلي بدأ عبر وسطاء فتح قناة اتصال مع اللاعب لاستطلاع رأيه حول فكرة الانتقال إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، ومعرفة مدى رغبته الشخصية في خوض تجربة احترافية جديدة مع العملاق القاهري.

القيمة السوقية لـ بغداد بو نجاح 

وتبلغ القيمة التسويقية لبغداد بونجاح نحو 2,8 مليون يورو ويعتبر مبلغ مالي كبير حال تعاقد الاهلي معه.

ويُعد بغداد بونجاح أحد أبرز المهاجمين في الدوري القطري، حيث تألق مع نادي الشمال خلال الموسم الحالي وتصدر قائمة الهدافين بفضل قدراته التهديفية المميزة.

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