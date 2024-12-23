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تريند

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

موقف كهربا من جمهور
موقف كهربا من جمهور الأهلي يثير الجدل، فيتو

تصدر اسم لاعب الأهلي محمود كهربا تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشر البحث الأكثر شهرة جوجل، وذلك بعد رفضه تحية جمهور الأهلي، بعد انتهاء مباراة الأهلي وبلوزداد، التي فاز فيها الأهلي بـ 6 أهداف مقابل هدف. 

موقف كهربا مع جمهور الأهلي يثير الجدل 

وأثار موقف كهربا جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، البعض رفض موقف محمود عبد المنعم كهربا من تحية جمهور الناديب الأهلي، فيما اعتبر آخرون أن لاعب الأهلي محمود كهربا أدي بشكل جيد مع النادي الأهلي، حيث سجل وصنع 70 هدف في مسيرته الكروية مع الأهلي.

 


في البداية وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد الانتقاد لمهاجم الأهلي كهربا، بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد، حيث قال: "كهربا يكاد يكون مشواره بينتهي أو انتهى بالفعل، عند النظر لأرقام كهربا وأدائه في الملعب لن تخطئ الحكم أن كهربا  لعب مع الأهلي 142 مباراة سجل 48 وصنع 22 هدفا، بإجمالي مساهمات 70 هدفا، في حين وسام أبو علي الذي لعب عاما في الأهلي في 37 مباراة ساهم في 34 هدفا، في حين كهربا في الأهلي منذ نحو 5 سنوات، وفي وجهة نظري السبب الأساسي الذي جعل كهربا يبقى في الأهلي طيلة السنوات الـ 5 الماضية، هو جماهير السوشيال ميديا مع لقطتين في الملعب"

أزمة كهربا وجمهور الأهلي تتصاعد

وقال إبراهيم عبد الجواد: "أنت مين يا كهربا عشان تقول لا محدش يروح لجمهور الأهلي أنت مش قادر تجري أصلًا". 

وعلق البلوجر محمود أنور علي موقف كهربا قائلًا: "الناس التي تكتب وتسخن الجمهور على اللعيبة والمدير الرياضي، هؤلاء ليسوا أهلاويه دول بيصطادوا فى الماء العكر، مش هنهد الفرقه واستقرارها دول لا يمثلوا جمهور الأهلى كل الدعم للكابتن محمد رمضان وكهربا والشناوى وكل اللاعبين"


وعبر أحد النشطاء عن استيائه فقال: "تخيل يكون إحساسك أيه مشجع الأهلي لما تدفع فلوس وتنزل تروح الإستاد في البرد وتتصدم من محمد رمضان وكهربا والشناوي واللاعبين يرفضوا يقدموا التحيه ليك بعد الماتش؟! إمام عاشور رمى تيشرت الأهلي على الأرض وقال للجماهير مسمعش صوتكم تاني"

أما البلوجر داليا الخطيب فقالت: " محمد رمضان قال محدش يروح يحتفل، والبعض مصدق إن كهرباء هيقول للاعبين ولكابتن الفريق لا محدش يروح وهما هيسمعوا كلامه!"

الفرق بين الجمهور ولاعبي الأهلي تتسع

وانتقد البلوجر حمدي سمير اللاعب كهربا قائلًا: "كهربا لو كان عارف أن الميكروفونات مفتوحة وصوته طالع كان قال لهم لازم نروح لاخواتنا في المدرجات الذين استحملوا البرد لأجلنا، وكان أول واحد جري علي الجمهور.. لكن هو من غير ما ياخد باله ظهر منه رد الفعل الطبيعي بتاعه مش المصطنع..."

كهربا يطالب اللاعبين بالخروج من الملعب، فيتو
كهربا يطالب اللاعبين بالخروج من الملعب، فيتو

وعبر البلوجر محمود أسعد عن استيائه فقال: "الحقيقة إن الفروقات الطبقية في اتسعت جدًا لدرجة إن لاعبي الأهلي (المليونيرات) غير متقبلين إن الجمهور ناداهم وينتقدوهم أو يحاسبوهم على خطأهم.. كلثما أشاد كثيرون بهم زي ماكتير جدا وهتفوا بأسمائهم عندما كانوا جيدين... وكهربا يطلب من اللعيبة إنها لا يتوجهوا للمدرجات لتأدية التحية للجماهير، التي اقتطعت من وقتها وفلوسها ومجهودها عشان يجيوا يتفرجوا على لاعيبة ناديهم..."

أدعم كهربا حتى لو خرج إعارة

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "الجمهور أخطأ نعم، ولكن ده من زعله علي فرقته، الشناوي موقفه يُحترم جدًا، عليه ضغط كبير ورغم ذلك كان عايز يروح للجمهور ويعتذر لهم ويحييهم وساعتها كان الفيلم ده خلص، إنما كهربا دخلت نفسك في حارة سد محدش بيعادي الجمهور وينجح، ببساطة لأن النادي ملك لجماهيره..."

كهربا يرفض تحية جمهور الأهلي، فيتو
كهربا يرفض تحية جمهور الأهلي، فيتو


ورد أحد النشطاء فقال: "أدعم كهربا ولا تدمره حتي لو عايزه يخرج إعارة أدعمه أيضًا، فيه لاعبين لم يصنعوا نص أرقامه والبطولات وأطلقوا عليها اسطورة.. ياريت كلنا ندعم كهربا.. كهربا لعب مع الأهلي 140 مباراة ساهم في 70 هدفا، 7001 دقيقا بمعدل 77 مباراة لعبهم، سجل 48 هدفا وصنع 22 هدفـ افاز مع نادي القرن بـ 3 دوري، و3 كأس مصر، و3 كأس السوبر المصري، و4 دوري ابطال إفريقيا و1 كأس السوبر الافريقي، هداف الدوري الإفريقي برصيد هدفين، وهداف دوري ابطال إفريقيا بستة أهداف"  

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