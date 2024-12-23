الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

نبيل عماد دونجا،
نبيل عماد دونجا، فيتو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الخامسة وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ومنع الحضور من مشجعي الفريق في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وسيراميكا، فيتو
مباراة الزمالك وسيراميكا، فيتو

مباراة إنبي والجونة 

إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

واقعة دونجا مع الحكم أمين عمر

كشف الإعلامي أمير هشام، بأن الحكم أمين عمر الذي أدار لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري، لم يقم بكتابة واقعة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأبيض في التقرير الخاص بالمباراة، بعدما قام الأخير بشده من القميص خلال اللقاء.

وأضاف أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: «أمين عمر حكم لقاء الزمالك وسيراميكا لم يُدون ما حدث من دونجا في تقريره، كما لم يتخذ أي عقوبة ضده في الملعب، وبالتالي لن تُوقع عقوبات ضد لاعب الزمالك».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رابطة الأندية رابطة الأندية المصرية المحترفة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الزمالك مباراة إنبي والجونة أمين عمر

مواد متعلقة

الزمالك يستقر على قرار نهائي بشأن التجديد لـ عبد الله السعيد

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا

شاهد، رد فعل شلبي والجزيري عقب استبدالهما في مباراة الزمالك وسيراميكا

شاهد، اعتراضات قوية من زيزو ودونجا ضد الحكم أمين عمر عقب مباراة الزمالك وسيراميكا
ads

الأكثر قراءة

200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 24 - 12 -2024

كهربا يثير الجدل بعد أزمته مع جمهور الأهلي، والنشطاء: الفولت العالي انتهى

بالرقم القومي، اعرف نتيجة قرعة الحج السياحي

نتنياهو في رسالة غامضة: نغير وجه الشرق الأوسط وهذا أمر يسعد "أصدقاءنا"

وفاة جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق

بنك مصر يخفض 0.5 % من سعر عائد شهادتي القمة وإيليت بالدولار لثلاث سنوات

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يطلب مساعدة سفير واشنطن لدى الدنمارك في الحصول على جرينلاند

غوريلا تثير القلق في مطار إسطنبول، ما القصة؟

شركة طيران أمريكية تجبر راكبًا على ترك مقعده بالدرجة الأولى لكلب

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز في السوق اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

بعد إطلاق الخدمة رسميًا، كيفية تحويل الأموال لحظيًا من جميع أنحاء العالم لمصر (فيديو)

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تعليمات مهمة عند أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إقامة العدل، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الرحمن

«وتقطعت بهم الأسباب»، الشعراوي يصف حال الكافرين يوم القيامة (فيديو)

لماذا جمع الله صفات العقاب والرحمة في آية واحدة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية