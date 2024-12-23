200 ألف جنيه غرامة وحرمان الجماهير وإيقاف دونجا، عقوبات الزمالك بمباراة سيراميكا

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عقوبات الجولة الخامسة وذلك طبقا للائحة مسابقة الدوري المصري “دوري nile” ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة ومنع الحضور من مشجعي الفريق في الدرجة الثالثة يمين من مباراة الاتحاد السكندري المقامة على ملعب نادي الزمالك في الجولة السابعة من مسابقة دوري nile.

إيقاف نبيل عماد دونجا لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك وسيراميكا، فيتو

مباراة إنبي والجونة

إيقاف أحمد أمين قاسم لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك الحصول على الإنذار الثالث.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

واقعة دونجا مع الحكم أمين عمر

كشف الإعلامي أمير هشام، بأن الحكم أمين عمر الذي أدار لقاء الزمالك وسيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري، لم يقم بكتابة واقعة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأبيض في التقرير الخاص بالمباراة، بعدما قام الأخير بشده من القميص خلال اللقاء.

وأضاف أمير هشام في تصريحات تليفزيونية: «أمين عمر حكم لقاء الزمالك وسيراميكا لم يُدون ما حدث من دونجا في تقريره، كما لم يتخذ أي عقوبة ضده في الملعب، وبالتالي لن تُوقع عقوبات ضد لاعب الزمالك».

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