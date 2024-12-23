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رياضة

نجم الأهلي السابق: محمد رمضان ليس رجل المرحلة والفريق بحاجة لطبيب نفسي

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، فيتو

انتقد الكابتن محمد عبد الجليل لاعب النادي الأهلي السابق، تصرف المدير الرياضي للأهلي محمد رمضان برفضه ذهاب لاعبي الفريق للجماهير في استاد القاهرة، عقب الفوز على شباب بلوزداد الجزائي في دوري أبطال إفريقيا.

مشكلة محمد رمضان

وقال “عبد الجليل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: كان يجب على محمد رمضان توجيه محمد الشناوي بجمع اللاعبين والذهاب لتحية جماهير الأهلي، أما دون ذلك فهو تصرف خاطئ.

 

حل أزمة النادي الأهلي 

وأكد: أن النادي الأهلي بحاجة الي شخص صاحب كفاءة تناسب الجيل الحالي على مستوى منصب مدير الكرة واللجان الأخرى بالقلعة الحمراء، معقبا: محمد رمضان لا يناسب الجيل الحالي وما كان يقوم به من قسوة في الماضي لا يتناسب مع الجيل الحالي من اللاعبين.

 

رحيل محمد رمضان

وأشار إلي أن محمد رمضان بعيد عن الكرة منذ فترة طويلة، وبالتالي ليس الشخص المناسب في المرحلة الحالية، مردفًاا:"الجيل غير الجيل ومحمد رمضان بعيد عن الكرة لفترة طويلة هو مدير كرة شاطر بس الجيل الحالي مش هيعرف يتعامل معاه، كان يقسو علينا وجامد علينا بس الجيل ده مش عايز كده".

ولفت:"لعيبة الأهلي الحالية عمرها ما اتشتمت وعلشان كده هما مستغربين الوضع، ونقطة الانطلاقة في الشوط الثاني إن حد قالهم انتوا عمركم ما شوفتوا جمهور الأهلي وهو غضبان، اللاعيبة دي أول مرة يشوفوا نفسهم يتشتموا، الجمهور زي ما بيشيد بك وقت الانتصار حقه ينتقدك ويهاجمك لمصلحة النادي وده لازم اللعيبة تعرفه".

محمد رمضان يجتمع مع الشناوي بسبب أزمة الجمهور

بأمر محمد رمضان، لاعبو الأهلي يغادرون أرض الملعب دون تحية الجماهير(فيديو)


نصيحة لـ إمام عاشور


وأختتم:"انصح إمام عاشور بفصل نفسه عن كهربا، والنادي الأهلي بحاجة إلي طبيب نفسي وكذلك كل الأندية والمنتخبات وفقا لما هو متبع في كل العالم".

 

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